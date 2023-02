En Xalapa, más de 7 mil credenciales del INE perdieron vigencia en 2022

Varios ciudadanos siguen sin renovar su credencial para votar con vigencia hasta diciembre de 2022.

Tan solo en la Décima Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicada en Xalapa, más de 7 mil 200 credenciales perdieron vigencia.

"Desde luego a toda esta ciudadanía la estamos invitando para que acuda y le hagamos de inmediato su trámite", afirmó Jaime Maldonado Galindo, vocal del Registro Federal de Electores.

Esto ha provocado que la demanda de solicitudes de renovación incrementen en los módulos de atención ciudadana.

Y es que los ciudadanos que no renueven su credencial del INE no podrán realizar trámites oficiales y no podrán participar en las próximas elecciones.

"Y algo muy importante también, ya en algunas instituciones, sobre todo bancarias, ya no se las están aceptando como identificación", agregó Jaime Maldonado.

¿Qué necesito?

Las personas interesadas en renovar su credencial para votar pueden realizar el trámite en los distintos módulos de atención ciudadana del INE.

Solo deben presentar un acta de nacimiento original, una identificación con fotografía como licencia de manejo, cédula profesional, cartilla del Servicio Militar Nacional o pasaporte.

Así como un comprobante de domicilio que no exceda una antigüedad mayor a los tres meses.