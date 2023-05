'Vivo con miedo'; en Xalapa, activista con discapacidad denuncia fraude y amenazas

Adriana González Valera es una mujer sorda que, a pesar de la labor social que realiza, ha sido agredida y amenazada por un grupo de antorchistas, el cual provocó que fuera arrestada en octubre del año pasado.

La madre de familia solicita el apoyo de las autoridades al considerar que su vida está en riesgo.

"Ya estoy con miedo y con la zozobra. Y aparte difamada, amenazada", señala.

Desde hace años Adriana ayuda a otras personas con discapacidad, brindando acompañamiento y cursos en lengua de señas.

Esto la ha llevado a ganar algunos reconocimientos como la Medalla Insurgente 'María Teresa de Medina y Miranda', otorgada por el Ayuntamiento de Xalapa.

Aunque eso no la libró de ser víctima del fraude que comenzó en el año 2018, cuando adquirió una propiedad en la colonia 2 de Marzo, perteneciente a la localidad de Puerto Rico, en el municipio de Coatepec.

El fraude

La falta de dinero, su divorcio recién consumado y su necesidad de trabajo para sacar adelante a sus dos hijos la orillaron a confiar en las personas que le vendieron su actual domicilio por sólo 20 mil pesos.

"Me metí a un grupo al que me invitaron amigos sordos y en el que me dijeron ´vamos a darte un terreno, lo vamos a vivir, lo vas a pagar a plazos muy cortos, te vas a quedar a vivir ahí, te vamos a ayudar'".

Sin embargo el grupo resultó ser fraudulento, por lo que al percatarse de diversas irregularidades la intimidaron, lo que fue ignorado por la Fiscalía con sede en Coatepec.

"Yo no sabía que eran delincuentes corruptos, rateros, yo no sabía que eran eso, no sabía que linchaban a la gente, que la corren, que la asustan. Ahora me amenazan", expone.

"Fui a poner la denuncia a la Fiscalía y que no procedía, que porque a mí no me atacaban por ser sorda o ser mujer, me atacaban por no pagar".

Adriana reconoce haber trabajado para impulsar al actual gobierno morenista, promoviendo su ideología política entre la población sordomuda y creyendo en un verdadero cambio en beneficio de este sector.

Sin embargo, se siente defraudada por el sistema que le ha negado atención e ignora el peligro que corre, el cual le ha costado exponer públicamente debido a su discapacidad.