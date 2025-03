Vuelve proyección musicalizada de Nosferatu a Xalapa, ¿cuándo será?

Este sábado 22 de marzo, en el Auditorio del IMAC, se proyectará -nuevamente- la cinta Nosferatu en su versión de 1922, musicalizada con al piano por el músico italiano Luca Rebola.

Desde el estreno de la versión 2024 de esta historia en cines, en Xalapa, como en muchas otras ciudades del mundo, la nosferatumanía se disparó y así, se han organizado proyecciones de otras películas que abordan al mítico personaje de terror que es protagonista.

La versión más recurrida para organizar funciones es la filmada en 1922 por Friedrich Wilhelm Murnau, filmada en blanco y negro, cuando el Cine era mudo, es decir, no existía la tecnología para grabar y escuchar los diálogos entre los actores, por lo que sólo se musicalizaban las escenas en un proceso aparte incluso, con funciones especiales.

A la manera de esos años, es que este sábado 22 de marzo, a las 19:00 horas, se llevará a cabo la proyección de la mencionada cinta, con la participación del pianista Luca Rebola para musicalizar la función.

Luca Rebola, entre las películas del cine mudo que ha musicalizado destacan: "Metrópolis (F. Lang, 1927), en ocasión de la inauguración del sexto Festival de Cine México Alemania (CineMA) de San Luís Potosí. Además de Nosferatu (F. W. Murnau, 1922), Le Voyage dans la Lune (G. Méliès, 1902) y The Fall of the House of Usher (J. S. Watson Jr., 1928).".

Los boletos se pueden adquirir en este enlace.