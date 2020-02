Violencia de género aún es ´normal´ en zonas indígenas

La directora general de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Xóchitl Molina González, lamentó que actualmente persista la normalización de la violencia contra las mujeres en comunidades indígenas de Veracruz.

Por esa razón refirió que su trabajo sigue siendo concientizar a la población de la gravedad del problema e ir disminuyéndolo.

Si bien admitió que la violencia de género no solo se da en los pueblos indígenas, sino en toda la entidad, sostuvo que desde el Instituto de Pueblos Indígenas trabajan en la capacitación, concientización y educación de hombres y mujeres.

"Todos debemos intervenir en este tema y las mujeres debemos promover desde nuestros hogares que haya ese respeto y no veamos que el niño es más y la niña es menos, tenemos que buscar un equilibrio para que compartamos todos los quehaceres y hagamos niños responsables con menos enfoque machista", consideró.

Expuso que hay un trabajo coordinado con la Dirección de Cultura de Paz y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque no se tiene localizado un municipio en particular que signifique un foco rojo o de atención.

"En los pueblos indígenas hay violencia, pero no hay datos, no hay registros, porque muchas mujeres indígenas justifican la agresión ´porque es mi marido´, pero no es así, además no lo denuncian, no tenemos muchos registros para decir que esta zona de las Altas Montañas, como Zongolica es tal, porque no tenemos esos datos, ya lo vemos tan normal en nuestros pueblos", añadió.

Asimismo consideró que se debe buscar cambiar la mentalidad machista tan arraigada en los pueblos indígenas y buscar que mujeres y hombres se respeten entre sí, para lo cual la difusión, la promoción y la educación son muy importantes.