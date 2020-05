Violencia contra mujeres y niños ha crecido durante pandemia

La pandemia sí ha recrudecido la violencia no solo contra las mujeres, sino contra niños y niñas pues los reportes han incrementado, reveló la directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca), Josefina Castrejón Holguín.

"Evidentemente el tema de la violencia es un tema generalizado, que en las poblaciones vulnerables se agudiza, pero no excluye incluso a toda la población de la infancia", dijo.

Por ello, refirió, la población infantil en esta pandemia está padeciendo esta violencia generalizada y normalizada, que al estar en convivencia con los integrantes de su familia entran en una situación complicada.

"Tantos los adultos como los niños entran en esta situación que, por supuesto no es justificación, pero evidentemente sí se ha notado y han denunciado más violencia incluso hacia los niños y las mujeres desgraciadamente", añadió.

Ante ello refirió que es importante atender esta situación y de manera prioritaria la salud mental de las familias pero de manera directa, pues los sectores vulnerables no siempre tienen acceso a las líneas telefónicas de atención que proporcionan las instituciones.

"Que pueda haber una intervención directa porque desgraciadamente las personas, las familias difícilmente piden ayuda ellos directamente a través de los medios que ya sabemos que existen como la Línea Violeta y otras estrategias que ha generado el gobierno, que son muy buenas, pero que no todo mundo ni tiene acceso ni tiene el valor o la capacidad emocional para pedir ayuda a través de esos medios; entonces es importante acercarse porque desgraciadamente el tema de salud mental no lo toman como prioritario, no solo en estas poblaciones sino en general", abundó.