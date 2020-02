Violencia contra menores ocurre sólo en lugares cercanos a Orizaba: alcalde

A decir del alcalde de Orizaba, Igor Roji, en su municipio son pocos los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Al respecto, dijo que analizará las cifras del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

En su visita a Xalapa, el edil de Orizaba aseveró que los datos de alta incidencia en violencia contra menores, podrían tratarse de otros lugares cercanos al municipio y que se reportan en la Fiscalía de Orizaba, pero que no corresponden a esa ciudad.

"El municipio de Orizaba es muy chiquito, son 29 kilómetros cuadrados prácticamente urbano, no tenemos localidades. Ya hemos estado analizando esas declaraciones -de Sipinna- del día de ayer, sí me gustaría saber la ubicación de estos actos o de estos temas, porque nosotros tenemos una sede de la Fiscalía en Orizaba donde cerca de 25 municipios de toda la zona de las altas montañas ponen sus denuncias".

Igor Rojí enfatizó que los índices de violencia a menores "no son precisamente de Orizaba que es lo que me corresponde a mí contestar, sino d una gran cantidad de municipios cercanos en la zona conurbada de Orizaba".

Asimismo, aseveró tener compromiso en materia educativa y en construcción para la paz, por lo que incluso se dan clases y talleres en busca de una infancia sana.

"La verdad es que no tengo el dato exacto, pero es muy poco, yo participo todos los días en la mesa de construcción para la paz, y ahí es donde se van día a día haciendo las denuncias de todos los posibles problemas que tenemos en la ciudad, y participo con otros 10 alcaldes y a la mayoría de los actos que suceden de violencia intrafamiliar y demás, son los municipios vecinos, no es precisamente Orizaba. Claro que sí hay -casos-, no puedo decir que vivimos en el paraíso, sí hay y también los tenemos que estar atendiendo y para eso tenemos instancias como el Instituto Municipal de las Mujeres de Orizaba, el DIF municipal y tenemos otras acciones que hacemos en las escuelas", destacó al ser cuestionado en torno a cifras de violencia contra menores, que sí correspondan al municipio de Orizaba.

Y es que de acuerdo con lo informado, para la Secretaría de Sipinna en el estado de Veracruz, Orizaba se ubica como el quinto municipio con más alto índice de reportes por violencia contra menores de edad.

