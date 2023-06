Veracruz vive crisis ambiental, humanitaria y ética: Iglesia

A través de su comunicado dominical, la Arquidiócesis de Xalapa mencionó que hoy en día se padecen 3 tipos de crisis a resolver con carácter de urgente.

Señaló que por un lado está la crisis del deterioro del medio ambiente, la crisis humanitaria y la crisis ética o de poca vivencia de los valores humanos.

"Estas tres problemáticas que vivimos son palpables en todas las áreas de la existencia humana en nuestro territorio nacional y veracruzano", estableció.

En el caso del medio ambiente, advirtió que ya no resiste más los atropellos que como sociedad le hemos infligido.

"Mucha gente no tiene qué comer porque no está bien distribuida la riqueza en el mundo, aunque haya alimento y comida para todos. Además, la ética ya no influye de manera positiva en el actuar de la persona, pues parece que vivimos en medio de una barbarie humana", añadió.

Resaltó que hoy en día no se respetan las reglas de convivencia y ante tal situación de retos, se debe llenar de esperanza e inteligencia con el propósito de buscar el camino correcto, para corregir lo que todavía tenga arreglo.

"No podemos desanimarnos ante el contexto tan difícil en que vivimos. No debemos acostumbrarnos a vivir con lo mínimo. Tenemos derecho a vivir con lo necesario para llevar una existencia digna del ser humano", refirió.

Por ello, la Arquidiócesis de Xalapa convocó a permanecer unidos más que nunca, pues hay que vivir y tener la esperanza para solucionar los problemas que se tienen hoy en día.

Dejó en claro que tener esperanza no significa dejar que los demás lo hagan todo por y sin nosotros, sino estar todos incluidos para buscar la mejor solución de todas.

"Es un deber civil y religioso participar en la búsqueda del bien común. La esperanza nos debe impulsar, ante todo y sobre todo, a unirnos con los demás para cambiar de hábitos y modos de ser que nos impiden dar lo mejor de nuestra vida personal y social", agregó.