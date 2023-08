Sofía Yunes denuncia alteración de sus fotos con inteligencia artificial

La integrante de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, Sofía Yunes Gamboa informó que ha presentado una denuncia, en contra de quien resulte responsable por haber alterado fotografías de ella con inteligencia artificial para convertirlas en desnudos.

A través de sus redes sociales, fue la propia política y ex candidata a diputada local, la que dio a conocer haber sido víctima de tal situación.

"Sobre las fotos que tomaron de mis redes y que alteraron con inteligencia artificial, decidí denunciar penalmente, los abogados están trabajando en ello", expresó a través de su cuenta de Twitter.

De igual forma agradeció a todas las personas que le han brindado su apoyo, pese a las dificultades en que se encuentra en este difícil proceso.

En sus redes sociales Sofía Yunes suele compartir tanto sus actividades profesionales como sus pasatiempos y actividades recreativas.

En este sentido, un usuario de Twitter le recriminó: "Pues si es lo que te pasas vendiendo en redes, ¿no? tu imagen, ahora que te quejas". Ante esto, la funcionaria respondió: "¿Vendiendo? Yo no tengo ningún canal de cobro. Es mi derecho y nadie tiene porque alterar mis imágenes y lucrar con eso. Es un delito."

Ya hace una par de años, de hecho en junio de 2021, la política de Movimiento Ciudadano escribió en sus redes "No tengo onlyfans, ni me dedico a eso, no tengo la necesidad (ni aunque la tuviera). Respeto a quien lo haga, pero no es la forma de vida que yo aspiro tener".

Aparentemente, se creó una cuenta de onlyfans con el nombre de Sofía Yunes, donde fueron subidas imágenes de desnudo de ella, las cuales de acuerdo con ella fueron modificadas con inteligencia artificial y tal contenido ha sido compartido, por lo cual reiteró que su equipo de abogados ya trabaja en la denuncia correspondiente.