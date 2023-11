Veracruz de los estados más machistas, repudian mujeres en la marcha del 25N de Xalapa (+ Video)

Señalando que Veracruz es uno de los estados del país más machistas y expresando su repudio a la injusticia que viven miles de mujeres víctimas de diversos tipos de violencia.

Así fue como feministas marcharon este sábado por las principales calles de Xalapa, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El contingente se reunió alrededor de las 15:00 horas al exterior del Teatro del Estado y avanzó por la avenida Manuel Ávila Camacho, haciendo paradas en el Monumento a la Madre y el Viaducto del Parque Juárez, sitio que conserva incalculables pintas en señal de protesta.

FOTO: Eduardo Ornelas González/Imagen del Golfo

Continuó su camino sobre la calle de Zaragoza, dobló hacia Primo Verdad y finalmente avanzó sobre la calle de Enríquez, donde ya las esperaba un importante operativo de seguridad por parte de elementos femeninos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Con cartulinas, lonas y consignas como 'Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente'; 'No somos una, no somos diez, pinche gobierno cuéntanos bien'; y 'No que no, sí que sí, ya volvimos a salir', las manifestantes arribaron sin conflicto alguno al corazón de la ciudad.

Frente a Palacio de Gobierno emitieron un pronunciamiento en el que exigieron una vida libre de violencia al ser Veracruz uno de los tres estados más violentos, pues contabiliza al menos 53 feminicidios en lo que va del año.

FOTO: Eduardo Ornelas González/Imagen del Golfo

A su vez, algunas participantes utilizaron el megáfono para expresar casos en los que dejaron de ver a sus hijos debido a la violencia que sus exparejas ejercen contra ellas y la impunidad que prevalece por parte del Poder Judicial.

"Tengo un año ocho meses sin poder ver a mis hijos, por un padre que está peleado conmigo y no me deja verlos, por eso hoy me uno al contingente"

expresó entre lágrimas una de las asistentes.

"El papá de mi hija, por no querer regresar con él, me la robó de Puerto Vallarta, Jalisco. Mi caso está en el Juzgado Octavo con el juez Leopoldo Toss Capistrán (...) estoy harta de no poder maternar"

expuso otra de las jóvenes que marchó, debido a que su caso y otras denuncias sólo han provocado el cambio de sede de los jueces que lo atienden.

FOTO: Eduardo Ornelas González/Imagen del Golfo

El contingente permitió que demás mujeres se expresaran para compartir su situación y exigir justicia frente a Palacio de Gobierno, recinto que permaneció cercado por los elementos de seguridad antimotines que vigilaron en todo momento el desarrollo de la marcha.