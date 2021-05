veracruz_avanza_para_recuperar_paz:_amlo;__crimen_extorsionaba_en_obras_del_istmo

"Ahora que fui al Istmo me enteraron de que tenemos tramos en donde se está construyendo o rehabilitando la vía del Ferrocarril del Istmo , que no se ha podido avanzar porque hay bandas de delincuentes que exigen soborno a las empresas para poder trabajar; pero no sólo eso, quieren que a ellos se les compre el material, y tienen el control y amenazan", reveló el mandatario.

"Pues desde aquí les mandamos decir: Ya no es permitido eso, sea quien sea no se acepta la delincuencia, no se permite la delincuencia, ni la delincuencia organizada ni la delincuencia de cuello blanco, ya no hay influencia que sirva".

López Obrador aseguró que en Veracruz y el país se seguirá actuando de esa manera, que no haya corrupción e impunidad, pues el mal ejemplo lo daban siempre las autoridades.

Recientemente López Obrador aseguró que las obras no se concesionarán, "menos a privados". Las obras del Istmo las operará la Marina.

Durante una supervisión a las obras que se realizan en el puerto de Salina Cruz, destacó la relevancia de la obra, pues permitirá conectar a los países asiáticos con el este de Estados Unidos.

"Nosotros tenemos este corredor, 300 metros, para unir al Pacífico con el Atlántico, los países de Asia con la costa Este de Estados Unidos", dijo a través de un video en Twitter.

Asimismo, anunció la creación de 10 parques industriales en el Istmo de Oaxaca y destacó la construcción de un rompeolas en Salina Cruz, la rehabilitación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, al igual que las vías del ferrocarril, y la construcción de 10 parques industriales.

"Por eso estamos rehabilitando, construyendo estos rompeolas, rehabilitando el puerto de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, la vía del ferrocarril, estamos impulsando 10 parques industriales en el corredor del Istmo, para que haya trabajo con progreso, con justicia".

Por último, recordó que la obra se hizo con el presupuesto público y sin recurrir a deuda o a recursos que generarían una carga adicional al país.

