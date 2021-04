Veracruz acumula 59 mil 172 casos positivos de Covid-19 y 9 mil 187 defunciones

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) informa que son 59 mil 172 (+ 109 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad.

El número de positivos activos es 418 y el de sospechosos 303. Asimismo, van 48 mil 542 pacientes recuperados y mil 443 permanecen en vigilancia.

Las defunciones suman 9 mil 187 (+ 33 nuevas) y 10 mil 904 sospechosos están en investigación. De los 128 mil 838 casos estudiados, 58 mil 762 resultaron negativos.

En personas que fueron hospitalizadas (59% hombres y 41% mujeres), además de fiebre, tos, dolor de cabeza y músculos, se detectaron otros síntomas, como dificultad respiratoria, dolor de pecho y respiración rápida, mismos que deben ser tomados en cuenta y buscar atención oportuna.

*Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación*

En todos los puestos de inmunización hay personal médico y paramédico listo para intervenir en cuanto se requiera; cualquier malestar tiene que ser reportado inmediatamente o llamar al 911.

Si alguien sufre un desmayo en la fila, lo adecuado es recostarlo con cuidado sobre el costado izquierdo y observar que su respiración no presente alteraciones (aumento, disminución u obstrucción), en tanto llegan los servicios de emergencia; si convulsiona, hay que protegerlo de no golpearse y no introducir objetos en la boca.

Tocante al uso correcto del cubrebocas, la Secretaría de Salud recomienda no cruzar las bandas elásticas a fin de no generar un espacio entre éste y la cara; más bien, hay que ajustarlo por los extremos, no por la parte media; debe tapar boca y nariz; tampoco portarlo en cuello, frente u otra parte del cuerpo.

Cuando sea retirado, introducirlo en una bolsa de plástico y evitar que toque superficies que entran en contacto con los demás. En el caso de las mascarillas desechables es preciso reemplazarlas tan pronto como se humedezcan o cada 72 horas, máximo; si son de tela, lavarlas diariamente con jabón y agua caliente, preferiblemente.

Ante dudas y emergencias sigue disponible la línea gratuita 800 0123 456; mientras que en la página coronavirus.veracruz.gob.mx puedes consultar el Semáforo Epidemiológico por municipios y los calendarios del Plan de Vacunación.

*¡Está funcionando, no aflojemos!*