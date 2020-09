Ven cifras 'maquilladas' de violencia contra la mujer en Veracruz

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso de Veracruz, Ivonne Trujillo Ortiz, dijo que sería lamentable que en el estado se "maquillen" o se quieran ocultar las cifras sobre la violencia contra las mujeres puesto que la realidad de las veracruzanas es dolorosa.

En entrevista refirió que la violencia se ha incrementado en todo el país, Veracruz no es la excepción y la tasa de agresiones y feminicidios también se ha incrementado.

"Si estas cifras las están ocultado o maquillando qué mal porque eso no se puede ocultar, sabemos cuál es la realidad, basta entrar en las redes sociales o escuchar a los medios de comunicación para saber lo que está ocurriendo", dijo.

Lamentó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, minimice las llamadas de auxilio al señalar que no es la realidad que se vive, a pesar de que estadísticamente diariamente 10 mujeres son asesinadas en el país.

"Las llamadas de emergencia se han disparado y es doloroso que el presidente de la República diga que no son reales, que no es así lo que las mujeres viven. No pueden decir que las llamadas no son reales cuando sabemos que en México son asesinadas 10 mujeres diariamente", remarcó.

Insistió en que el confinamiento causado por el covid-19 las mujeres en casa están siendo agredidas por lo que desde el congreso local ha presentado iniciativas y realizado exhortos en ese sentido.

Refirió que todo organismo e institución como el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) es importante sobre todo en Veracruz donde existen dos alertas por violencia de género a las que, desde las organizaciones civiles y gubernamentales, se les ha dado seguimiento.