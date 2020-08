Temen aumento de deserción escolar por carencias ante clases a distancia

La directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (MATRACA) Josefina Castrejón Holguín consideró que la deserción escolar en los niños en situación de vulnerabilidad podría ser mayor con el inicio de clases a distancia pues su situación se complica aún más considerando que hay familias que no tienen televisión.





"La verdad es que sí es una preocupación porque de por sí la población que trabaja o que está en riesgo de calle, ya eran cifras de deserción escolar antes de la pandemia por situaciones económicas o por tiempo o porque no estaban acorde a la edad ya iban desfasados y muchas otras causas ya era población que desertaba, con esto lo ponen más complicado", dijo.





Por ello, señaló que están buscando estrategias para que los jóvenes continúen y no abandonen la escuela pues hay familias muy grandes, donde es complicado que los padres estén al pendiente de los hijos.





"Desgraciadamente hay familias que tienen más de cinco niños en diferentes niveles educativos, y entonces definitivamente se les va a complicar a esas poblaciones no solo a las poblaciones de niños de trabajan en situación de calle sino a muchas de las familias mexicanas que están en esa situación que tienen muchos niños en distintos niveles educativos y que los horarios, aunque están ampliados también están hasta las 10 de la noche", abundó.





Refirió que será una situación complicada porque también los padres tendrán que involucrarse lo que lo es complejo con ese sector de la población vulnerable.





"Porque desgraciadamente, muchas de nuestras familias no cuentan con un padre, tutor o acompañante personalizado que pudiera estar acompañándoles en este proceso con esta nueva forma de educación", abundó.





Ante ello, dijo esperar que no se afecte en demasía y dio a conocer que, por parte de MATRACA, lo que buscarán implementar es generar grupos de pocos integrantes para que puedan asistir a sus instalaciones al nivel de primaria y secundaria y con todas las medidas de salud para estar en espacios seguros.





"Y que ellos puedan continuar sus escuelas y también buscamos detectar qué niños y niñas están faltos de una televisión para poder generar alguna campaña de apoyo o ayuda para que no les falte la televisión por lo menos. La estrategia de la televisión me parece que aminora el problema porque el internet si era como muy complicado, pero la televisión si bien es cierto más personas la tienen, hay aun un porcentaje importante que no", abundó.