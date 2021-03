Van por ley que prohíba heredar cargos públicos a familiares

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez insistió en la necesidad de legislar para prohibir que funcionarios públicos hereden el cargo a familiares.

Recordó que ya hubo varios intentos en el Congreso del Estado para legislar al respecto, sin embargo, estas iniciativas se han quedado en la "congeladora".

"Ya hubo intentos en el Congreso del Estado para que la ley fuera muy específica a fin de que familiares de los alcaldes no quedaran ni en la sucesión ni a cargo cuando un alcalde pide licencia, pero no avanzo, esa propuesta se quedó congelada en el congreso, no se dictaminó todavía, ahí está, entonces habrá que hacer énfasis porque no está prohibido".

Subrayó que es un tema complejo ya que también se debe cuidar no violar los derechos políticos de los involucrados, no obstante, insistió en la importancia de analizar el tema en el Congreso Local.

Lo anterior al destacar su adhesión al Acuerdo Nacional por la Democracia, en el que se compromete a actuar conforme a la legalidad en el marco del proceso electoral; pidió a alcaldes sumarse también a fin de garantizar un proceso transparente.

Semáforo

Cuitláhuac García Jiménez, dijo que si bien Veracruz se ubica en el color amarillo del semáforo epidemiológico ante el riesgo de contagio de Covid-19, el estado no ha logrado disminuir el número de casos activos que se mantiene en 700.

Recordó que son estas personas las que pueden contagiar a más personas porque han presentado los síntomas en los últimos 14 días.

El mandatario estatal advirtió que el estado se está "estancando" porque no se ha logrado reducir los casos activos