Ley no tolerará a quienes usen pirotecnia en año nuevo y "el viejo" en Xalapa

En Xalapa la pirotecnia está prohibida, reiteran en vísperas de 2023

La ley no puede ser tolerante, la pirotecnia está prohibida, reiteró el regidor de Xalapa, Diego David Florescano, al referirse al uso de artefactos explosivos en las festividades de año nuevo.

Al referirse al uso de pirotecnia para "prender" los muñecos que representan al año que termina, el edil acentuó que cumplir la ley es responsabilidad de cada ciudadano.

"La ley no puede ser tolerante, la ley es ley. Si está estipulado y si ya se tomó un acuerdo de que no hay pirotecnia, como un resultado que ya se aprobó en Cabildo, no puede ser flexible con unos sí y otros no".

En entrevista con medios de comunicación, el regidor del Ayuntamiento de Xalapa hizo hincapié en que "la ley se tiene que cumplir".

De ahí de que quienes le pongan cohetes a los muñecos de viejos, para prenderlo este 31 de diciembre, tendrían que atenerse a las consecuencias legales.

Hay que recordar que en Xalapa está prohibido el uso de pirotecnia con ruido.

El uso de pirotecnia provoca accidentes relacionados con quemaduras, daño a las personas con condición de autismo, además de dañar a los animales provocándoles angustia, infartos, saltar de casa y correr, y daños al medio ambiente.

Ante ello, se estarán haciendo operativos de supervisión y decomiso de pirotecnia, tanto a quienes la venden como quienes la usen.

Diego David Florescano refirió que se irá caminando paulatinamente para lograr un cambio cultural en torno a la eliminación del uso de pirotecnia.

"Tenemos que ir caminando en ese sentido, la ley es ley, reitero".