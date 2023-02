Va para largo proyecto de Gas Natural del Noroeste; carece de dictamen: PC

La empresa Gas Natural del Noroeste aún carece del aval de ciudadanos y autoridades en Veracruz para comenzar a dar servicio en la conurbación del puerto de Veracruz.

Esto lo confirmó la secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, así como los propios directivos de la empresa, quienes reconocen que primero deben de obtener el aval de vecinos, autoridades municipales y después gestionar trámites ante el gobierno estatal.

NO HAY DICTAMEN: PC

La titular de PC confirmó que hasta la fecha la empresa Gas Natural del Noroeste no ha comenzado a gestionar el dictamen de riesgo que le permita suministrar gas natural en viviendas de la conurbación de Veracruz.

"Se publicitan de avanzada, hay algunos proyectos que van avanzando, pero no tienen el dictamen de riesgo en la zona conurbada, no lo han empezado ni a tramitar y lleva 45 días hábiles entonces no van a poder operar", advirtió.

Cabe señalar que la empresa anunció que a mediados de este año buscará la autorización correspondiente ante la Secretaría de Protección Civil en Veracruz, lo que le permitirá brindar el servicio.

En entrevista, Osorno Maldonado indicó que hasta ahora la empresa no ha ingresado ninguna solicitud, refiriendo que carece de uno de los elementos básicos para la prestación del servicio como lo es el dictamen de riesgo.

Osorno Maldonado dijo que la dependencia no puede impedir que la empresa instale tubería porque se trata de una atribución del municipio y se tratan de maniobras "de avanzada".

"No nos podemos oponer a que introduzcan un tubo en una calle que están abriendo porque es una actividad de bajo riesgo que le corresponde al municipio evaluarla, pero para operar un gasoducto que es de mediano riesgo necesitan un dictamen de riesgo. No tenemos otra gestión ingresada, cualquier gasoducto que pase por el estado".

SIGUEN GESTIONES

Por su parte, recientemente el gerente regional de Gas Natural del Noreste, Édgar Guevara Ceballos, dijo que están buscando las cartas de no afectación de servicios y la anuencia de los desarrolladores y colonos para iniciar los trámites.

Comentó que han iniciado con la introducción de algunas tuberías en zonas como Dos Lomas, Palmas 2, así como dos kilómetros hacia el fraccionamiento La Querencia, pero aclaró que no se presta el servicio de manera particular porque no tienen el permiso.

"Actualmente tenemos infraestructura en desarrollo de Dos Lomas, Palmas Dos, tenemos red instalada, ya hay 200 clientes que tienen Gas Natural y metimos infraestructura de dos kilómetros para llegar a Querencia que es otro de los fraccionamientos en la zona industrial de Veracruz. En la parte de la zona conurbada Veracruz-Boca no hemos instalado un tubo, estamos en trámite se servicios municipales. En Juan Pablo se instaló tubería en la parte de Ruiz Cortines y hacia Ávila Camacho, instalamos 2 km dejamos una tubería enterrada para que cuando venga el ducto de Miguel Alemán se pueda hacer la interconexión", dijo.

Detalló que actualmente en la zona de la Riviera Veracruzana instalan infraestructura en el Residencial Mandara, descartando que lo hagan en área de carretera federal o en áreas habitadas porque no cuentan los permisos.

En el caso de Alvarado sostuvo que han platicado con las autoridades municipales que han dicho que no tienen permiso para operar, pero aclaró que el comentario se debió a que "algún fraccionamiento dio por hecho que se habían dado los permisos y la reacción del municipio fue decir que no hay permisos, pero no hay negativa".

"Hemos tenido comunicación con ellos, el proyecto, los desarrolladores son los que quieren Gas Natural porque es un desarrollo para la zona. No tenemos permisos en este momento porque es un proceso largo, debemos presentar los proyectos al municipio, tener la anuencia de los desarrolladores".

Recordó que para poder operar en áreas habitadas requieren contar con la firma de todos los residentes y presentar las cartas de no afectación a servicios como luz eléctrica, agua, telefonía, entre otros, ante Protección Civil estatal.

"Como cualquier construcción te piden un análisis de riesgo de uso de suelo y no lo tenemos porque para llegar a eso necesitas las cartas de no afectación de todos los servicios, una carta de factibilidad de proyecto y un análisis de riesgo, luego se presenta a PC del Estado para que se pronuncie".

En ese sentido, aseguró que tienen 25 proyectos en solicitud de cartas de no afectación, insistiendo en que en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río tienen un equipo que trabaja cada por casa para informarles a los habitantes sobre lo que según dijo son las bondades del servicio.

"Estimo que para mediados de junio y julio empecemos con los permisos después de haber hecho una labor de concientización hacia la gente".

Agregó que quienes están en contra de este servicio se debe al desconocimiento que tienen, esto en relación con que el Colegio de Abogados de la República Mexicana ha promovido 34 amparos.

"Estamos enterados, pero es un tema de desconocimiento y hemos trabajado para comunicarle a la gente de los beneficios que tiene el servicio para obtener la anuencia. A nosotros no nos ha llegado como tal (la información), desconozco en qué zonas se amparan en contra del proyecto", añadió.

Guevara Ceballos indicó que actualmente cuentan con el manifiesto de impacto ambiental emitido por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) actualizado en 2021 y negó que la empresa incurra en el pago de "moches" a autoridades para lograr los permisos.