Va digitalización de los procesos judiciales en Veracruz

La digitalización de los procesos judiciales en el Tribunal Superior de Justicia iniciará "paso a paso", adelantó la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz, quien en entrevista además dijo que los funcionarios que no se quieran sumar contra la corrupción se atenderán a "las consecuencias".

En ese sentido enfatizó que primero realizará giras a los distritos judiciales de la entidad para "hacer conciencia" con todos los funcionarios de dicha Soberanía para "hacer las cosas rectamente".

"En eso estamos trabajando precisamente en la cuestión digital, pero vamos paso a paso porque no podemos de momento hacer todo y lo que quiero es hacer conciencia con todos los funcionarios públicos que deben hacer las cosas rectamente".

En el caso de los reclamos del Poder Ejecutivo ante la liberación de presuntos delincuentes por parte de juzgadores, Romero Cruz reiteró los exhortos emitidos a los servidores del Poder Judicial, y si alguno no responde, "se atenderá a las consecuencias".

"Yo los he estado exhortando y me están respondiendo y si alguno de ellos no me responde se atenderá a las consecuencias".

"Yo vengo entrando y ya estoy visitando juzgados, todos los distritos judiciales, tenemos ya Misantla, Martínez de la Torre, Jalacingo y Xalapa, después de mi informe empiezo a hacer recorridos en todo el estado para ver las necesidades que tienen los juzgados".

Enfatizó que como titular de dicha Soberanía hará labor de conciencia entre el personal del Poder Judicial y hacerles ver que los tiempos "han cambiado", dijo.

"De ahí vienen las revisiones de los juzgados. Vamos a hacer visitas judiciales y de ahí vamos a exhortar a todos y cada uno de los oficiales y administrativos también, desde el más bajo, hasta el de más arriba, a que caminemos con rectitud y transparencia".

Añadió que ha habido respuestas de parte de los trabajadores del Poder Judicial y muchos jueces se han comprometido han admitido que sí son tiempos de cambio y se han comprometido a "echarles muchas ganas".