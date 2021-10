UV no evadirá su compromiso con Veracruz; va por ampliación de matrícula: Rector

EXCLUSIVA En plena pandemia, la Universidad Veracruzana (UV) no evadirá los retos ante el momento histórico que vive Veracruz y asumirá su compromiso para ampliar la matrícula de estudiantes. El esfuerzo no afectará ni la calidad educativa ni la política de austeridad, sostuvo en entrevista exclusiva para IMAGEN DEL GOLFO el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez .

"Tenemos un compromiso con ampliar la matrícula. Me parece que es importante en torno al porcentaje de jóvenes que ingresan en las universidades y no acaba de resolverse esa demanda. Tenemos un compromiso en ese sentido. Pero el compromiso tiene que ser muy bien planteado.

"Estamos no solamente revisando, sino ya proponiendo cuáles son las áreas donde se puede ofertar mayor ingreso de estudiantes a la universidad. Estamos viendo nuestra capacidad como académicos y académicas en alguna de las áreas donde tenemos capacidad de recibir a más estudiantes con un proceso de calidad educativa.

"Yo comenté hace tiempo: donde algunos veían contradicción entre abrir la matrícula y que si se abría la matrícula, bajaba la calidad, lo que yo veía es que no tenemos por qué responder con ese binomio. Tenemos que abrir la matrícula. Ver dónde podemos abrir la matrícula; dónde podemos tener un mejor desempeño de los académicos y las académicas, los investigadores. Y a partir de ahí fortalecer. Es un compromiso que tenemos que afrontar. Ya en su momento les daremos a conocer cómo, específicamente las estrategias, para que podamos ir vinculando los deseos con los resultados".

- ¿Cuál es el papel social de la UV en este momento de la historia de Veracruz, del país?

"Yo tengo la visión de que la Universidad Veracruzana tiene un papel importante en la actualidad. La UV siempre ha tenido una vinculación social con diversos sectores, pero digamos que en esta coyuntura, en este momento histórico, me parece que tenemos un compromiso mayor con los diferentes sectores y con la sociedad en general. La universidad produce, transmite conocimiento. Y lo que necesitamos es que ese conocimiento no solamente nos ayude a desarrollar, a generar los procesos científicos, sino que también nos ayude a coadyuvar a resolver problemáticas de la sociedad, en general, y de la sociedad veracruzana en particular´.

RECUPERAR A ALUMNOS QUE SE DIERON DE BAJA

El rector Martín Aguilar detalló a IMAGEN DEL GOLFO que la UV prioriza el impacto de la pandemia, que limita en ciertos momentos el regreso a clases. Un sector preocupa: el que a causa de la pandemia tuvo que darse de baja temporal o definitivamente; "lo que nosotros estamos viendo ya es muy claro: el impacto no solamente ha sido en lo educativo, la conectividad o los contenidos, sino también en el impacto emocional, en el impacto de la salud mental".

Se estima que la pandemia por COVID-19 ha causado una deserción escolar de un 15 por ciento en la UV. Los mayores impactos fueron en Veracruz puerto y Poza Rica.

Se busca "recuperar" a los universitarios que desertaron, que tuvieron que darse de baja temporal o definitiva. Algunos por un problema de impacto familiar a consecuencia de la pandemia: falleció su mamá o su papá; se quedó sin trabajo. Por ello se analiza los mecanismos para reincorporarlos.

Cuando las condiciones del semáforo covid sean favorables, habrá un regreso gradual a las aulas de la UV. A finales de octubre se contempla ya arrancar paulatinamente el proceso.

"Hemos avanzado en el proceso de vacunación a todos los niveles. Donde tengamos las condiciones más óptimas vamos regresando gradualmente a clases. Es lo que nos tiene ocupados y nos tiene ocupados en el sentido de saber cómo vamos a reincorporar a los estudiantes que se dieron de baja. O sea, qué ofertas en términos educativos vamos a hacer para que se puedan reincorporar.

"Estamos muy atentos a toda la parte del protocolo de salud, de cómo podemos regresar, a dónde vamos a regresar. A fin de mes creo que lo tenemos ya muy, muy definido".

El Rector de la UV adelantó que el proceso de las aulas híbridas va a llevarse todo este año. "Quiero comentarlo porque pensamos que podía ser más rápido, pero lo que estamos observando es que tenemos que adecuar equipos, aulas, etcétera, y nos va a llevar en el transcurso de todo este año (...) Todo indica que a partir del próximo año estaremos en mejores condiciones, tanto de vacunación como de regreso, pero ya (se trabaja en) tener todo listo y preparado en lo que resta de este año".

REGRESO A CLASES GRADUAL, CON RESPONSABILIDAD

Ante el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador a las universidades públicas del país a regresar a clases presenciales, aseverando que los contagios no subieron con el regreso de estudiantes de educación básica, el rector Martín Gerardo Aguilar expuso: "Es necesario un regreso a clases pero con cuidado, gradual. Si hacemos un regreso sin ningún cuidado vamos a tener un impacto negativo. Vemos con satisfacción que el proceso de vacunación va avanzando bien. Y yo no tengo ahorita la cifra, pero manejamos a mitad de septiembre una cifra de aproximada del 50 por ciento de estudiantes vacunados.

"Nos da cierta tranquilidad que los y las estudiantes que anteriormente por cuestiones de edad les tocaba en las últimas fases de vacunación, va avanzando. Entonces esa esa misión estamos trabajando en esta idea del regreso gradual", cuando se tengan las condiciones adecuadas.

Un sondeo realizado a inicios de septiembre entre la comunidad estudiantil de la UV arrojó una participación del 66 por ciento de los estudiantes. El 54 por ciento de ese 66 contestó que quería regresar de manera presencial a clases y el otro 34 por ciento contestó la modalidad virtual o híbrida.

"Pienso que hay que regresar gradualmente a clases. Yo veo, converso con estudiantes y me dicen sus preocupaciones. Algunos, dependiendo del área, están tranquilos teniendo clases virtuales. Hay un sector que se adapta y parece que le satisface el proceso, pero a la mayoría no".

VINCULAR PROBLEMÁTICAS DE VERACRUZ A INVESTIGACIONES DE LA UV

El Rector de la UV reiteró que la máxima casa de estudios de la entidad buscará coadyuvar en la solución de problemáticas de Veracruz, apuntalando los ámbitos de investigación.

"Nosotros pensamos que tanto la docencia, la investigación, el posgrado, deben ser lo más articulados posibles en nuestro proceso académico de la universidad. Y también en base a problemáticas específicas del crecimiento y desarrollo de la ciencia tener compromisos importantes.

"Una de las cuestiones que hemos visto a partir de nuestra propuesta, de lo que nosotros planteamos que nos preocupa es que en el país y el estado tenemos problemáticas muy acuciantes. Tenemos que abordar las problemáticas más agudas que tiene el estado de Veracruz desde nuestra perspectiva como universitarios y académicos.

"Lo que necesitamos hacer es coadyuvar a resolver algunas problemáticas. No es que las vayamos a resolver nosotros solos pero coadyuvar me parece que podemos abordarlas. Tenemos, por ejemplo, elementos importantes. Coadyuvar a contrarrestar todos los problemas, los distintos tipos de violencias que existen, tanto en la universidad como en el estado. Generar mejores condiciones para ir abonando a resolver esta grave problemática.

"Entender, por ejemplo, también la problemática de los migrantes. Esto es fundamental. Y tenemos académicas y académicos que abordan estas problemáticas, entonces, ¿cómo lo tenemos que afrontar ahora? Yo creo que de una manera más articulada. Que estos investigadores e investigadoras tengan proyectos más articulados, conjuntos, que nos permitan de una u otra manera ser sistemáticos".

Martín Gerardo Aguilar Sánchez sostiene que tiene claro el objetivo y el compromiso con la UV y Veracruz: "Me interesa la congruencia. Nosotros hicimos una propuesta de trabajo. Nos comprometimos con la comunidad. Fue un diagnóstico con sectores de la comunidad universitaria. Me interesa que esos compromisos se cumplan. Es muy importante que nunca neguemos los problemas que tenemos.

"Cómo podemos entender una problemática que nos acontece en la universidad en el estado y cómo de una otra manera la podemos afrontar y resolver. A mí me gustaría que al finalizar el período pudiéramos pensar que hicimos todo un esfuerzo para afrontar nuestros compromisos y afrontar los problemas que habíamos detectado (...) Me gustaría mucho que pudiera la universidad contribuir a mejorar, a coadyuvar para mejorar el ambiente social de nuestro estado y de nuestro país; que fuese una universidad que está atenta a las diversas problemáticas y que si bien no se solucionan de una manera mágica, que sí hagamos todo un esfuerzo para para coadyuvar a las diferentes problemáticas que se nos presentan.

"Una universidad, en ese sentido, es una universidad que está atenta a los compromisos diversos de la sociedad mexicana y veracruzana".