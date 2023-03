UV definirá el 24 de marzo caso de maestro denunciado por acoso; convocan a marcha

El profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana (UV), Francisco Javier 'N' cuenta con denuncias formales por incurrir en presuntos actos de hostigamiento y abuso sexual hacia estudiantes, por lo que el próximo 24 de marzo será juzgado por un Consejo Técnico.

La denuncia más reciente contra el catedrático fue expuesta el 14 de marzo, luego de que una estudiante de nombre Luz Hernández presentara una denuncia formal ante las autoridades de la máxima casa de estudios en el estado.

Sin embargo días antes, el 8 de marzo, el nombre del profesor figuró en un tendedero de acoso en el que se exhibieron nombres de otros estudiantes, personal administrativo y personal docente que supuestamente ejerció violencia contra mujeres de la comunidad educativa.

A raíz de ello, la estudiante también hizo pública la situación en redes sociales, precisando que tres años atrás fue víctima de Francisco Javier 'N'.

"Me había agredido a mí tres años atrás, cabe constar que el día del tendedero no quise poner mi denuncia por miedo (...) después de eso leo una denuncia en contra del mismo profesor que me agredió a mí y decido poner mi denuncia", escribió en una publicación de Twitter.

A pesar de que el futuro del docente se definirá en una reunión con el Consejo Técnico de la Facultad, las alumnas temen que no haya ninguna sanción.

Ante ello, reiteraron que se manifestarán este 24 de marzo, con el fin de exigir a las autoridades universitarias que el catedrático sea destituido.