Usarán ´El Faunito´ para atender a pacientes con coronavirus

El Instituto de Ecología (INECOL) dio a conocer que el rancho "El Faunito" funcionará como espacio para la atención y albergue de personas positivas a COVID-19 del estado de Veracruz ante la pandemia que se enfrenta.

En su página oficial detalla que se entregaba en "calidad de préstamo" a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

"El Instituto de Ecología, CPI-Conacyt se suma de manera solidaria al esfuerzo nacional para enfrentar la epidemia de COVID-19. Hoy formalizó el préstamo a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz del rancho El Faunito, localizado en Fortín de las Flores, para que esta dependencia cuente con un lugar adecuado para albergar a personas infectadas con coronavirus SARS-CoV-2 en la región central del estado de Veracruz", expone.

El director del Inecol, Miguel Rubio Godoy, dijo desde el año pasado que el Instituto devolvería El Faunito al Gobierno del Estado dado que su mantenimiento era muy costoso, y ante el recorte presupuestal que tuvieron.

No obstante las autoridades estatales no lo aceptaron y se dijo que el gobernador Cuitláhuac García no había respondida a su petición de devolución.

En el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares "El Faunito" fue una de las propiedades decomisadas al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y fue entregado por un lapso de 20 años al Inecol.