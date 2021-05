urge_arteaga_a_debatir_a_candidatos_a_diputados_locales

El candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) a diputado local por el Distrito X de Xalapa Urbano , Víctor Hugo Arteaga Martínez , se reportó listo para debatir en torno a las exigencias de los electores y que no se vieron cumplidas los últimos tres años.

"Espero que el formato que el OPLE diseñe sea realmente abierto, no sea sólo un montaje o un formato para apoyar y defender a algún candidato en lo particular. La gente no quiere más simulaciones, quiere una campaña en la que se den propuestas.

"Quienes tuvieron la oportunidad de trabajar, entre comillas, desde el Congreso para el Distrito X, deberán rendir cuentas a la ciudadanía, ya que en cada casa y en cada calle de este distrito llama la atención la ausencia y es en el debate el primer lugar donde tendrá que dar muchas explicaciones a los xalapeños de este distrito", advirtió el periodista candidato por RSP.

En caso de que el formato del OPLE para que los candidatos a diputados locales sea demasiado cuadrado, Arteaga Martínez lanzó el reto a las universidades de la capital del estado para organizar eventos de alto impacto, donde los ciudadanos puedan ver satisfechas sus expectativas.

"Ya va siendo hora de que la Universidad Veracruzana que es la máxima casa de estudios se deje de tonterías y se ponga a hacer su labor. Tenemos también universidades privadas de gran importancia.

"Es necesario que las universidades despierten del letargo en que se encuentran o en el que las tienen. Mi reto es ese, organicen debates, conversatorios, eventos en que la ciudadanía conozca el verdadero carácter de cada uno y que se dé tiempo suficiente para exponer los argumentos, el debate, la crítica", señaló.

El candidato de RSP a diputado local, afirmó que la Universidad de Xalapa (UX), la Universidad Anáhuac, entre otras, cuentan con grandes niveles en sus carreras, para organizarse y poder informar a los xalapeños acerca de quienes están buscando representarlos.

"A qué le tienen miedo las universidades? Son quienes deberían estar trabajando por informar a los ciudadanos acerca de cómo están trabajando los gobiernos. Pero parece que les han puesto una mordaza", concluyó el candidato de RSP.

