EXCLUSIVA I Ricardo Ravelo no se arrepiente de desnudar con sus recientes investigaciones a la narcopolítica en Veracruz y el país, a pesar de las amenazas que sobre él pesan. En exclusiva para Imagen del Golfo, el escritor y especialista en temas de seguridad y narcotráfico expuso que no se acogerá al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pues no confía en las garantías que se le ofrecen desde el Estado mexicano. No obstante, analiza ya el 'exilio' para desarrollar sus proyectos editoriales.