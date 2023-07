Un montaje, asalto masivo en Cumbres de Maltrata: AMLO

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la información sobre el asalto masivo a más de 300 automovilistas fue falsa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó rotundamente que se haya registrado un asalto masivo en las Cumbres de Maltrata, en Veracruz, el pasado martes.

'No sé si se enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz. Es que estuvo muy difundido, pues fíjense que tenemos información de que no fueron ciertos los bloqueos, que fueron montajes, que no se dieron, sin embargo, hubo una difusión en todas las redes y el informe que tenemos es que no se asalto de esa manera', dijo en conferencia de prensa.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles, el mandatario afirmó que la información sobre los bloqueos de carretera y el asalto masivo resultaron ser montajes y no ocurrieron de la forma en que se reportaron inicialmente.

"Aprovechar lo de Veracruz porque no sé si enteraron de unos bloqueos de carretera para asaltar en Veracruz, pues fíjense que tenemos información que no fueron ciertos, que fueron montajes, que no se dieron. No se asaltó de esa manera, masivamente", dijo en conferencia mañanera de este miércoles.

Aunque Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó el hecho delictivo en la zona, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la información sobre el asalto masivo a más de 300 automovilistas fue falsa.

'Incluso el gobernador (Cuitláhuac García) sacó una aclaración en sus redes sociales para decir que ahí donde se estaba dando las noticias de asaltos a 300 automovilistas fue falso, hay que decirlo que hablaban sobre las carreteras que están en el estado de Veracruz y van hacia Puebla. Eso fue falso'.

La funcionaria aclaró que sí hubo un incidente en la entidad, pero este estuvo relacionado con quemas de vehículos y tuvo lugar en un sitio diferente al que se mencionó inicialmente. El gobierno ya está al tanto de la situación y se encuentran investigando los detalles para esclarecer lo sucedido.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos de lo sucedido en las Cumbres de Maltrata.