Un familiar sería quien planeó muerte de rectora de Universidad Valladolid

"El 29 de junio de 2020 dos hombres armados entraron a mi casa y asesinaron a mi mamá. No se robaron nada, que es algo que vi en muchos comentarios, de que un robo, un robo, un robo, o sea, no, yo estuve ahí y no.

"O sea, sí se llevaron nuestros teléfonos, porque ya saben, lo normal de dame tu teléfono y de que no sé qué. Fue lo único, realmente no se llevaron dinero, no se llevaron nada, su único motivo realmente sólo fue venir a matar a mi mamá y pues nada; o sea, hasta lo que sabemos, hasta ahorita, es que estas personas, estos sujetos fueron mandados por una de las hermanas de mi mamá", indicó la joven.

>> Padres de July Rauqel 'N' van contra policías de la FGE por violencia sexual y tortura

Mediante un video subido a TikTok, la joven destaca la detención de personas presuntamente ligadas al homicidio.

"Estas personas algunas ya están en la cárcel; otras se dieron a la fuga, que son las personas intelectuales. Eso es el contexto de la situación.

"Agradezco mucho que mi caso, bueno, el caso de mi mamá va bastante bien; hemos tenido bastante respuesta, positiva, tanto como negativa", añade Guadalupe.

VAN 3 DETENIDOS

Cabe señalar que el 6 de noviembre de 2020, la Fiscalía de Veracruz reportó la detención de July Raquel "N" y Fernando Enrique "N", como presuntos responsables de participar en el homicidio de Martínez Aguilar.

Sin embargo, los padres de July "N" siempre han señalado la inocencia de su hija al aseverar que el día de los hechos se encontraba laborando en la Ciudad de México, en donde radican.

Posteriormente, en noviembre de 2021, la Fiscalía también detuvo a Alberto "N", hermano de July Raquel "N", a quien también relacionaron con el homicidio y vincularon a proceso.

Los hermanos acusan haber sido víctimas de tortura para relacionarlos con el homicidio y el caso de July fue retomado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), órgano que emitió una recomendación al comprobar abusos de los efectivos que participaron en las aprehensiones.

>> En caso de July 'N' alguien miente; la víctima fue la rectora: CGJ

La recomendación fue dirigida a la fiscal, Verónica Hernández Aguilar y al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, quienes se negaron a aceptarla.

Hernández Giadáns negó que sus elementos ministeriales hayan violado los derechos humanos de July "N", implicada en el homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid en 2020.

Por su parte, García Jiménez señaló que se debe recordar que la verdadera víctima en este caso es la rectora.

En su fallo 51 VG/2022 la CNDH acreditó graves violaciones a los derechos de July "N" como tortura y abuso sexual, tanto en la detención que se dio en la Ciudad de México como en su traslado a los juzgados de Pacho Viejo, en Coatepec.