Conoce este dulce lugar de Xalapa con 60 años de tradición

Dulcería Maribel es un lugar de tradición en Xalapa; cuenta con productos artesanales de la región. Esta conocida dulcería tiene más de 60 años en funcionamiento en la capital veracruzana, el negocio ha cambiado de lugar pero nunca de calidad.

Sus inicios se dieron en el conocido Pasaje Tanos, hasta llegar a la calle Revolución, muy cerca del Mercado Jauregui, donde permanece pese a los embates causado por la pandemia vivida en años recientes.

Este icónico negocio está en la memoria de generaciones, quienes recuerdan que sus abuelos los llevaban a comprar dulces ahí y ahora son ellos quienes llevaban a sus nietos al lugar para darles un dulce momento.

En la dulcería se respira la magia que envuelve los olores de una autentica dulcería. Hay de todo un poco: dulces cristalizados, cocadas, jamoncillos, merengues, galletas y mucha confitería tradicional mexicana.

Para poder hacer tu recorrido debes de tomar una de sus canastillas y caminar por los pasillos; eso sí, hacer haz una buena elección de tus dulces favoritos para llevar o de lo contrario acabarás con azúcar elevada.

Una experiencia capitalina que, si aún no la has vivido, no te la puedes perder.