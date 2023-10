Tributo a Taylor Swift en Xalapa ¡Una experiencia Swiftie!

Taylor Swfit es una de las cantantes y compositoras más queridas en la última década, conquistando con el género pop - country la ha catapultado entre una de las favoritas por el público joven ¡Y no tan joven!

Taylor Swift ha logrado ser una de las cantautoras más jóvenes en ser firmadas por una compañía disquera, además de una de las artistas con música más vendida de la industria. Sin contar que está posicionada como una de las 100 personas más influyentes del mundo, título que ha cosechado con el gran éxito que ha tenido cada una de sus canciones (de su vida amorosa).

El pasado 27 de agosto, la intepréte llegó a Latinoamerica y por primera vez como artista reconocida pisó México, abriendo 4 fechas con su The Eras Tour, considerada una de las giras más exitosas de la historia.

Fue tanto su auge, que los boletos se agotaron completamente, quedando fans sin oportunidad de ver y oír a su cantante favorita y esperando con ilusión que regrese en un tiempo.

Pero, te tenemos una buena noticia si eres fan de la 'Reyna Swift'.

En Xalapa, se llevará a cabo un Tributo a Taylor Swift Tour, que promete ser un evento único, en el cual disfrutarás de una velada con la música de tu artista y buscará transportarte a un emocionante viaje por su trayectoria musical.

Músicos profesionales serán los encargados de hacerte pasar un momento ameno, romántico y especial momento junto a tus amigas o amigos y familiares. Por supuesto, viviendo la experiencia de cantar todas las melodías y disfrutar de este evento único tan cercano como un concierto.

¿Dónde será el Tributo a Taylor Swift Tour?

El evento se llevará a cabo el 09 de noviembre, a las 19:00 hrs en el Teatro Sala Tajín, ubicado en la calle Miguel Alemán #109, en la capital veracruzana.

Tienes tiempo de adquirir tus boletos, pero no demasiado ¡Se agotan!; checa en la página de: https://arema.mx/evento/10940 (Tributo a Taylor Swift Tour en Xalapa).

¿Cuál es el precio de los boletos?

Algo que debes contemplar, es que estos precios aplican cargos por el servicio, por lo que se pueden modificar y deberás pagar un poco más de su precio establecido. ¡Checa!

VIP: $550

ORO: $400

¡No te pierdas el Tributo a Taylor Swift Tour!