Tribunal Federal ordena repetir elección del PAN en Veracruz

Los magistrados encontraron que la candidatura de Salomón Molina se realizó sin contar con las firmas necesarias a las que se sometió su predecesor, Tito ´N´, para competir por la dirigencia.

Y es que Tito ´N´ fue detenido el 28 de noviembre previo a la elección de dirigente estatal del PAN por los presuntos delitos de abuso de autoridad durante su etapa como alcalde de Tierra Blanca.

En su sustitución fue nombrado Federico Salomón, afín al grupo político al exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

Sin embargo los magistrados de la Sala Regional afirmaron que la Comisión Nacional de Justicia, si bien puede atender casos imprevistos, no puede evadir las etapas del procedimiento, como en este caso contar con las firmas de apoyo.

"Son infundados los agravios de los integrantes de la planilla que solicitó recomposición al considerar correcta la revocación porque la Comisión no puede obviar etapas propias del procedimiento como la sustitución del candidato a presidente por una persona que no obtuvo las firmas en la etapa prevista, y se considera que al reponer el procedimiento el Tribunal no vulnera la autodeterminación del partido ni la voluntad de la militancia, dado que se restituyó el orden de las cosas", señala el proyecto que observó los juicios ciudadanos 38, 39 y 40.

La planilla de Federico Salomón controvirtió la sentencia del TEV que revocó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia que había confirmado la recomposición de la planilla encabezada por Tito ´N´, sentencia que ordenó reponer el proceso hasta el momento en que se acreditó el acto irregular.

Los magistrados consideraron que la determinación es correcta luego de haberse evidenciado la vulneración de una de las etapas del procedimiento, y se permita su restitución para garantizar su legalidad al existir oportunidad

No obstante, señaló que es infundada la pretensión de restituir el proceso en donde participe solo una planilla, por lo que mandó al PAN a adoptar medidas para garantizar las etapas de selección interna.

En su posicionamiento, la magistrada Eva Barrientos Zepeda advirtió que ninguna de las planillas, ni la de Federico Salomón ni la de Joaquín Rosendo Guzmán, tienen razón, ya que mientras la planilla de Guzmán Avilés pretende que solo una tenga derecho a continuar en la contienda bajo el formato de planilla única, la de Federico Salomón criticó que no se considerara el reacomodo de la planilla tras la detención de Tito ´N´.

"Ninguna de las dos partes tiene razón ya que la Comisión Nacional Permanente tiene atribuciones para resolver cuestiones no previstas, pero esa discrecionalidad no implica arbitrariedad", señaló.

La magistrada agregó que, en el caso de la sustitución de Tito ´N´ por Federico Salomón, no se comprobó que dicha persona contara con la expresión personalísima a su favor de la militancia a la hora de registrarse.

Por ello, se decantó porque de manera interna el PAN realice la recalendarización de su elección, con la vigilancia de que los aspirantes cuenten con apoyo correspondiente.