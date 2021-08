Apenas tenía 9 años de edad cuando la necesidad tocó a la puerta de su hogar y lo aventuró a un mundo hasta ese momento desconocido, donde la indolencia y la discriminación le enseñarían lo más duro de la vida: las calles.

"Empecé en los semáforos, limpiando parabrisas o vendiendo cosas", recordó.

Érick es uno de los tantos niños y jóvenes de Xalapa que se ven obligados a salir a las calles para buscar el sustento de su hogar. De acuerdo con la asociación civil Matraca, hasta el momento no existe un censo actualizado por parte del Inegi ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre el número de niños y jóvenes que trabajan en las calles.

Sin embargo, en 2017, en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) y la Facultad de Sociología, se realizó un diagnóstico en 15 cruceros de Xalapa, donde existe una mayor afluencia de niños y menores de 18 años que trabajan.

Josefina Castrejón Holguín, directora de Matraca, reveló que, según este diagnóstico, tan solo en la capital del estado se han contabilizado al menos 318 menores en esta situación, quienes a muy corta edad han tenido que dejar de lado sus sueños, para emprender un camino prematuro hacia la adultez.

Infancia robada

De acuerdo con Castrejón Holguín, la mayoría de los menores que atiende Matraca han tenido que abandonar el juego por actividades de adultos, lo que ha truncado su infancia y les ha robado una etapa que jamás podrán recuperar.

"Hay niñas que se convierten en madres, con embarazos no planeados. Otros tienen que hacerse cargo de cuidar a sus hermanos pequeños... les fincan una responsabilidad que no les corresponde", lamentó.

Señaló que de los 318 menores que ha contabilizado Matraca en las calles de Xalapa, el 80 por ciento estudia y trabaja, principalmente para sustentar los costos escolares y colaborar con el gasto familiar.

Érick es uno de ellos. Actualmente trabaja en una tortillería, donde con esfuerzo percibe un módico salario que, en muchas ocasiones, ha sido fundamental para el sustento de su hogar; sin embargo, la hostilidad de la gente ha hecho de esto una amarga travesía.

"Vas con toda la actitud a limpiarles (el parabrisas) y te rechazan, te cierran el cristal o te empiezan a decir de cosas, groserías (...) Es muy difícil, no le deseo esto a las demás personas", externó consternado.

Crecen cifras

A raíz de la pandemia de Covid-19, con la suspensión de actividades económicas, hubo una disminución en la afluencia de niños y jóvenes trabajadores en las calles de la ciudad; no obstante, conforme se fueron abriendo los espacios públicos, Matraca registró un incremento de por lo menos el 35 por ciento de los menores, debido a la necesidad de salir para obtener un recurso económico que llevar a su hogar.

"La crisis económica, si bien para ellos era complicada, a raíz de la pandemia vuelve a aumentar esta dificultad económica para estas familias y estos niños... esa es parte de la realidad que están viviendo", indicó la directora de la institución.

El 60 por ciento de ellos, dijo, es originario de Xalapa, mientras que el otro 40 es procedente de municipios y comunidades aledañas, como Banderilla, Coatepec, Tlalnelhuayocan, Las Trancas y La Estanzuela.

De acuerdo con datos de Matraca, estos se concentran principalmente en 15 cruceros, entre ellos los ubicados en la zona Centro: Parque Juárez, Los Lagos, Ávila Camacho, Los Berros, Poeta, Revolución y Lucio; la zona de Arco Sur: de la USBI hasta Xalapa 2000 y Circunvalación; así como avenida Xalapa, Meridiano, avenida Orizaba y Ruiz Cortines.

Pese a este incremento, las autoridades municipales no han hecho algo al respecto; los operativos del DIF y de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes prácticamente son inexistentes, pues incluso a escasa cuadra y media de ambas dependencias, son varios los niños que se encuentran trabajando como malabaristas y vendedores sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines, en su cruce con Cándido Aguilar.

Imagen del Golfo buscó información con estas dependencias y con el Sipinna, pero en ninguna obtuvo respuesta.

En el olvido

Pese a la existencia de programas sociales, son pocas las familias xalapeñas con algún grado de pobreza las que reciben este tipo de apoyos. Según Josefina Castrejón, solo el 20 por ciento de la población con la que Matraca tiene contacto, recibe o ha recibido un apoyo gubernamental.

"Desafortunadamente, los programas públicos que existen a nivel estatal y federal, no siempre llegan a estas poblaciones. Estas poblaciones definitivamente o no se enteran o son excluidas de estos programas o no cumplen con los requisitos, porque no tienen una ubicación o un domicilio real, porque su colonia ni siquiera está registrada ante el Registro Público", apuntó.

Lo mismo sucede con las becas otorgadas por el Gobierno federal, pues no todos los menores están inscritos en escuelas públicas, por lo que no pueden acceder a este recurso.

Se aferra a sus sueños

Érick pertenece a esta población. Pese a su vulnerabilidad, las autoridades no han volteado a ver a su familia.

Sin embargo, esto no le ha impedido salir adelante y perseguir uno de sus más grandes sueños: servir a la Nación a través de las Fuerzas Armadas.

"Para eso estoy estudiando. Quiero ser militar, proteger a las personas, cuidar a la ciudad", dijo emocionado... y no descansará hasta lograrlo.

¡Perseguidos!

Josefina Castrejón Holguín, directora de la asociación civil Matraca, reveló que, de 7 años a la fecha, la población de niños y adolescentes en situación de calle ya no está tan visible en el Centro de la ciudad, sino en las colonias de la periferia, debido al ambiente de violencia.

Indicó que estos menores han sido perseguidos por no solo por las autoridades, sino por grupos del crimen organizado, de quienes incluso son víctimas de secuestro.