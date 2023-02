2 meses y 20 mil pesos después, xalapeño sigue sin recuperar su taxi

El taxista Enrique García Osorio fue víctima de robo de su unidad en Xalapa; por dos meses, la Fiscalía General del Estado lo tiene haciendo trámites, primero para liberar el vehículo y ahora para dar una constancia que le permita renovar los documentos oficiales y así volver a trabajar.

Explicó que es propietario del taxi 1263 en la Región Xalapa, aunque renta las placas para dar servicio. Sin embargo, el pasado 30 de noviembre le robaron el taxi afuera de su vivienda, cerca de Jardines de Xalapa.

Tras reportar el robo el coche fue recuperado cerca de la calle Antonio M. Quirasco en apenas dos horas, pero fue cuando lo llevaron al corralón del Grupo SERMAX en donde lo encontró sin herramientas, con las llantas cambiadas al ras del alambre, sin censores y sin los documentos para circular.

Además, solo en trámites casi ha gastado 20 mil pesos.

"La unidad fue robada el 30 de noviembre de 2022, cerca de Jardines de Xalapa, a las 11 de la mañana. En menos de dos horas lo recuperaron en Antonio M Quirasco. El policía me dijo que tenía que acudir a la Fiscalía, pero en Ávila Camacho no me hicieron trámites, fue en Úrsulo Galván cuando me empezaron a hacer esperar", detalló.

Lamentó que acudió casi todos los días para solicitar la liberación, pero el 13 de diciembre le informaron que los fiscales se fueron de vacaciones y tenía que regresar a fin de año.

Foto: Carol Suárez // Imagen del Golfo

"Se hicieron escritos, pasaron los días y volví para la liberación; desde el 3 estoy viniendo y viniendo. El día 13 dijeron que se fueron de vacaciones y mandaron el carro al Grupo SERMAX.

"La liberación se hizo el 23 de enero pero lo pude sacar hasta el día 30 de enero; me cobraban con facturar 14 mil 400 y sin facturar 9 mil 400 pesos".

Al haber sido recuperado tras un robo, la Fiscalía justificó que se debía de realizar el peritaje, mismo que hicieron casi un mes después puesto que "no había peritos".

"Me dijeron que no lo podían liberar; el costo es alto y yo sin trabajar. Habían dicho que se iba a regular el costo de ese servicio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, pero siguen pasando estas cosas, no está vigilado".

Mencionó que durante los meses transcurridos han buscado otros tipos de empleo, pero su objetivo es recuperar la unidad.

"No es vergüenza, siempre me enseñaron a no sustraer lo que no es mío; hago mandados, jardinería, electricidad, albañilería, gracias a dios sé hacer cosas y se me defender, si alguien me dice vete a traer tomates yo voy".

Enrique García mencionó que lleva 14 años como ruletero y tiene tres dependientes económicos, por eso no se puede rendir.

Añadió que además el vehículo le fue entregado prácticamente desvalijado, pues le robaron herramientas, cables de corriente, refacciones y le dieron el taxi con llantas cambiadas.

"Acabo de ir a la Fiscalía para que me dé una hoja para poder hacer trámites en cuestión de robo de la licencia, de la tarjeta de circulación, de la factura; pero me dicen que no me van a atender porque van a hacer cambio de Fiscalía, se van a Arco Sur y que hasta la semana que viene porque ahorita dicen que no me van a atender".

Añadió que también acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Comisión de Víctimas, pero no recibió ninguna respuesta, pues las autoridades señalaron que no tienen injerencia en estos temas.

Foto: Carol Suárez // Imagen del Golfo