Pandemia ya no es excusa, transporte deben cumplir todas sus rutas en Veracruz

El director general de Transporte del Estado, Ángel Alarcón Palmeros, hizo un llamado a los concesionarios de transporte urbano para que regularicen las rutas que suspendieron o dejaron de atender durante la pandemia por el COVID-19. En caso de no hacerlo, enfrentarán consecuencias.

Durante una entrevista, Alarcón Palmeros destacó que, si bien las medidas implementadas por las autoridades de salud para prevenir la propagación del virus afectaron la movilidad y la cantidad de usuarios del transporte público, actualmente se está reactivando la totalidad de las rutas, dado que las restricciones se han levantado.

En este sentido, se espera que las rutas que dejaron de brindar servicio, como aquellas que conectan con las comunidades de Coatepec, retomen su circulación normal.

"Pedimos que cualquier situación nos sea informada para realizar una supervisión de la ruta e instar a los concesionarios a cumplir con sus compromisos", enfatizó.

CIUDADANOS DEBEN REPORTAR

El director general de Transporte del Estado hizo un llamado a la ciudadanía para que informe cualquier situación relacionada con la falta de reactivación de alguna ruta. De esta manera, se podrá llevar a cabo una supervisión y se instará a los concesionarios a cumplir con sus compromisos.

En caso de que los usuarios del transporte noten que alguna ruta no se ha reactivado, se les pide que se acerquen a la delegación de Transporte correspondiente, donde se les brindará la asistencia necesaria.

"Pero en caso contrario, acudir a la delegación o aquí a la propia dirección para requerir al concesionario y comentarle que lleve a cabo su servicio como marca la ley", indicó.

Alarcón Palmeros subrayó que se realizan supervisiones periódicas desde su dirección para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía. Sin embargo, en caso de incumplimiento, se insta a los usuarios a acudir a la delegación o a la dirección.

Hasta la fecha, no debería haber ninguna ruta que no esté en funcionamiento, ya que la contingencia por la pandemia ha llegado a su fin. No obstante, se reconoce que podrían existir limitaciones debido al mantenimiento de los vehículos, pero esto no debe ser atribuido únicamente al tema de la pandemia del coronavirus.