¡Devuélvanla! Trabajadores de Megacable robaron una gallina de nombre ´Poto´ en la zona centro de Xalapa

La usuaria de Facebook ´Frida de Vega´ denunció el hecho para solicitar el apoyo de la comunidad, asegurando incluso que vecinos atestiguaron el momento en el que dos trabajadores de la empresa de televisión por cable ´levantaron´ a su mascota.

"Los vecinos vieron cómo unos de Megacable la levantaron!"

Señaló la propietaria del ave en una publicación, misma en la que explicó que Poto es mascota del restaurante conocido como ´La Cocina del Jey´.

De acuerdo a la publicación de Frida, en la que compartió fotografías de su mascota, la gallina fue robada luego de que un comensal dejó abierta la puerta del establecimiento.

"Mi nombre es Poto, muchos me conocen por merodear en las mesas de La Cocina del Jey, un cliente me dejo la puerta abierta y me escapé de mi domicilio, la última vez que me vieron fue a las 3 de la tarde del día de ayer en la Calle corregidora".

La publicación concluye con una petición para quienes se llevaron al animal, así como un número de contacto.

"Si me levantaste por favor contáctate con mis dueños al 2282391883".

El robo de ´Poto´ se volvió viral y ha causado varías reacciones entre la comunidad xalapeña, pues incluso se ofrece una recompensa a cambio de ser devuelta.

´Frida de la Vega´ aseguró en otra publicación que Megacable sigue sin hacerse responsable del asunto, "me piden pruebas irrefutables", compartió, indicando a su vez que ha solicitado los videos de las cámaras de seguridad de una de sus vecinas.

Sin embargo, dijo que no ha podido acceder a dicho material "ya que la dueña de la cámara es una señora grande".

Por si fuera poco, la usuaria acusó a los trabajadores de cometer abigeato, pues citó el artículo de la Constitución que señala dicha actividad como un acto ilegal que se paga con cárcel.

"Espero que quien la levantó sepa que habérsela robado es un delito que se paga con cárcel"

(...) Artículo 382. - Comete el delito de abigeato quien se apodere de una o más cabezas de ganado, sin derecho y sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de aquellas".

Amistades, clientes del restaurante y usuarios de Facebook han difundido más de 350 veces las publicaciones en las que se dio a conocer el robo de ´Poto´, aunque su dueña sigue esperando su regreso.