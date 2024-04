Trabajadores de CTM Xalapa exhiben inconformidad ante un dirigente "usurpador"

Trabajadores de diversos sindicatos pertenecientes a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Xalapa, representados por Aníbal Pacheco López, acudieron esta mañana a rueda de prensa para emitir un mensaje de inconformidad ante un supuesto dirigente "usurpador".

"Las problemáticas sindicales se dirimen de manera interna y no pública, pero no es posible la actitud nefasta de Carlos Aceves Amezcua, que se ostenta como líder de la CTM región Xalapa por un escrito que le consiguió su tío, el líder nacional, pero no tiene ningún sustento democrático ni legítimo", expresó el representante.

Afirmó que los sindicatos son quienes votan para elegir al dirigente de la confederación, y que el acusado consiguió un documento con la firma de una autoridad "de forma corrupta" para proclamarse dirigente de la CTM "cuando ni siquiera es dirigente de un sindicato. Estamos en lucha legal para deslegitimar el documento".

De cara al próximo desfile del 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo, adelantó que los sindicatos integrantes de la CTM iniciarán en la esquina de la calle Clavijero con la avenida Ávila Camacho para dirigirse al Monumento a la Madre, y afirmó que no permitirán al señalado integrarse como dirigente.

"No se vale que de forma autoritaria se autonombre dirigente. La CTM legítima estará en la esquina de Clavijero con Ávila Camacho y no le vamos a permitir a este usurpador que se ponga donde no le corresponde. Si quiere que se ponga atrás de nosotros, si trae sindicatos entendistas reconocemos su derecho a desfilar, sabemos que están siendo presionados para desfilar con Aceves, no les vamos a quitar ese derecho, pero no al frente sino atrás de nosotros; no podemos permitir que Aceves quiera encabezar nuestro contingente porque no es nuestro dirigente".