trabajadoras_del_hogar,_en_busca_de_justicia_social_en_el_estado_de_veracruz

EXCLUSIVA La labor de las trabajadoras del hogar o trabajadoras domésticas ha sido menospreciada históricamente. A pesar de dedicarse a las tareas arduas de limpieza que demanda el mantenimiento de un hogar, a veces de sol a sol, muchas veces no es valorado su esfuerzo.

Se trata de una valoración no sólo estimativa y justa, sino que ello no se ha visto reflejado, en la mayoría de los casos, ni en su salario ni en sus prestaciones laborales.

A pesar de que en muchos casos las trabajadoras del hogar descuidan, en cuanto a tiempo, sus propios hogares y familias, para limpiar y atender otras casas, muchas no gozan ni de servicios de salud para ellas ni para sus hijos o hijas, como tampoco para su pareja.

Si una empleada doméstica enfermara sin contar con algún tipo de seguro, no sólo tendría que ver cómo resolver su atención, sino que podría perder el ingreso por los días no laborados o, incluso, perder su empleo. El problema se agrava cuando no se trata de una enfermedad transitoria común, sino cuando hay alguna enfermedad crónica o grave, o cuando la mujer está embarazada. Por lo que, como para cualquier otra mujer trabajadora, es fundamental tener algún tipo de seguridad o acceso para servicio médico.

Ante ello, en diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que "los patrones" tendrían que proporcionar seguridad social a las trabajadoras domésticas, esto a partir de 2019, con un programa piloto a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Jurídicamente no existe ninguna razón válida para excluir a las trabajadoras domésticas de los servicios de salud, se trata de una prestación laboral establecida por la ley para las y los trabajadores.

Con el programa piloto, la incorporación de empleadas del hogar al IMSS ha ido avanzando, incluso durante la pandemia de COVID-19.

EN VERACRUZ, AVANZA SEGURIDAD DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS

De acuerdo con información revelada vía transparencia, este 2021 ha incrementado el número de trabajadoras domésticas aseguradas en el estado de Veracruz.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social detallan que de enero a julio de 2021, fueron aseguradas 4 mil 796 trabajadoras del hogar, en la delegación Veracruz Norte.

La cifra supera a la de los últimos meses del año 2020, ya que de agosto a diciembre del año pasado, en la misma delegación Veracruz Norte fueron aseguradas 2 mil 744 trabajadoras domésticas.

De tal modo, entre agosto de 2020 y julio de 2021, en la delegación Veracruz Norte del IMSS fueron incorporadas 7 mil 540 trabajadoras domésticas.

Asimismo, en la Delegación Sur del IMSS, en 2020 fueron aseguradas entre agosto de 2020 y julio de 2021, 7 mil 014 trabajadoras domésticas: 2 mil 493 de agosto a diciembre del año pasado, mientras que 4 mil 521 en los primeros siete meses del actual 2021.

Las cifras obtenidas a través del IMSS, vía transparencia, indican que en el periodo agosto 2020-julio 2021, fueron aseguradas más mujeres en la delegación Veracruz Norte que en la Sur.

La delegación Norte comprende municipios-subdelegaciones como: Xalapa, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Poza Rica y Veracruz.

La delegación Sur abarca municipios-subdelegaciones como: Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Orizaba.

XALAPA Y ORIZABA, DONDE MÁS TRABAJADORAS DEL HOGAR SE HAN ASEGURADO

En Xalapa, capital del estado de Veracruz, comprendida en la Delegación Norte, entre agosto de 2020 y julio de 2021, han sido aseguradas 2 mil 167 trabajadoras domésticas.

Los meses de abril, junio y julio, son los que registran más mujeres trabajadoras domésticas aseguradas durante este 2021 en Xalapa: 206, 220 y 232, respectivamente.

Xalapa es la subdelegación, de la delegación Veracruz Norte, donde más mujeres trabajadoras domésticas se han asegurado, de acuerdo con las cifras reveladas por el IMSS, durante agosto 2020 a julio de 2021.

A Xalapa le sigue la subdelegación del municipio de Veracruz, donde en el mismo plazo se han asegurado 2 mil 012 trabajadoras del hogar.

EN ORIZABA, TRABAJADORAS DEL HOGAR ACCEDEN AL IMSS

Las cifras del IMSS detallan que en la subdelegación de Orizaba, perteneciente a la Delegación Veracruz Sur, entre agosto de 2020 y julio de 2021, fueron aseguradas 2 mil 625 mujeres trabajadoras del hogar.

De enero a julio de 2021, en Orizaba fueron aseguradas mil 639 mujeres trabajadoras del hogar; mientras que en 2020 se incorporaron 986 de agosto a diciembre.

En la subdelegación de Orizaba converge una importante cantidad de población indígena de municipios vecinos de la zona de las Altas Montañas, de la Sierra de Zongolica. Si bien avanza la incorporación de trabajadoras domésticas aseguradas, aún falta mucho, ya que muchas mujeres de zonas serranas se emplean en labores del hogar en ciudades cercanas a sus lugares de origen.

Asimismo, en la subdelegación de Coatzacoalcos, también de la delegación Sur, de agosto a diciembre de 2020 fueron aseguradas 740 trabajadoras del hogar; y este 2021 fueron sumadas mil 607 de enero a julio. De tal modo, entre agosto de 2020 y julio de 2020, en la mencionada subdelegación de Coatzacoalcos fueron aseguradas 2 mil 347 trabajadoras del hogar.

AVANCE EN DERECHOS

Aunque los datos obtenidos reflejan cifras de trabajadoras del hogar aseguradas en el mencionado periodo –agosto 2020 a julio de 2021-, el acceso a servicio médico de traducirá en un mecanismo de derecho a la atención de salud para las mujeres trabajadoras del hogar, como para sus hijos o hijas e, incluso, para sus parejas, es decir, en un avance para la dignificación de su trabajo y del acceso a sus derechos.