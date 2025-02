Trabajador de la UV presenta queja en la CEDH por discriminación

Este viernes, el trabajador de la Universidad Veracruzana, Hugo Giovanni Pacheco Isidro, cerró de manera parcial la avenida Juan de la Luz Enríquez para denunciar que no ha recibido atención a su queja por acoso y discriminación dentro de la institución.

Dijo que presentó su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por discriminación, hostigamiento y acoso laboral que ha vivido en el Departamento de Medios Audiovisuales.

"Ahorita me hostigan hasta desde manera telefónica; en su momento con comentarios, limpiando con cloro mis espacios (...) y culpándome de la falta de compromiso de mi trabajo".

Asegura que ha trabajado 16 años en la Universidad Veracruzana, pero a principios del 2024 empezó el acoso laboral.

"Primero me hicieron un cambio de horario y en el cambio de horario no lo respetaron y me cambiaban en diferentes actividades, no me pagaban mis horas extras, no me justificaban mis tiempos como debería ser".

Confirma que pese a su denuncia el rector de la Universidad Veracruzana no se ha pronunciado al respecto ni ha tomado acciones para atenderlo.

"No ha dicho nada. He mandado tres oficios y no ha habido respuesta de ninguno de los tres oficios que he mandado, ha sido omiso, al igual que la directora de comunicación universitaria", agregó.