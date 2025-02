Tiene epilepsia y solo quiere escribir para ganarse la vida en Xalapa; inspectores lo acosan (+VIDEO)

El escritor de poesía Gerardo Romero Tzilin se manifestó y tiró en la calle Juan de la Luz Enríquez, frente al Palacio de Gobierno de Veracruz para exigir que lo dejen trabajar.

Fue este miércoles 12 de febrero que con una cartulina en mano en donde indicaba "Nuevamente personal de Comercio no me deja laborar. Tengo epilepsia, es por ello que no puedo trabajar normalmente. Escritor de poesía".

El señor se dedica a escribir frases y poemas en la banqueta afuera del banco Santander de la calle Juan de la Luz Enríquez, donde con sus letras abarca la mitad del paso peatonal.

Mientras que en el parque Benito Juárez también escribe en el suelo utilizando gis, en ocasiones coloca cartulinas y por medio de esta actividad pide dinero. Él coloca un trasto donde la gente que gusta le deja monedas.

Dio a conocer que el personal de Comercio de Xalapa le pidió no escribir y afectar el paso peatonal, lo que de inmediato generó su inconformidad y por esa razón protestó tirándose a la céntrica calle, donde se paralizó la vialidad durante algunos minutos.