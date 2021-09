Acusaron que, hasta ahora, debido a que no existe el dictamen no ha sido intervenido quirúrgicamente, a pesar de tener fractura en una de sus extremidades, por lo que urgieron la intervención de las autoridades.

De acuerdo con la secretaria general de la Unión de Locatarios del mercado ´Alcalde y García´, Central de Abasto y Tianguistas, Mónica Hernández Hernández, si bien la aseguradora se ha hecho responsable, la lentitud de la Fiscalía en la realización de los trámites mantiene al joven de 20 años sin atención médica necesaria.

Refirió que en la clínica Vital únicamente le dan calmantes porque la familia no tiene dinero para la operación.

"Se quebró su pierna en tres pedazos, el muchacho está internado y hemos pedido apoyo a la Fiscal para que se dé celeridad al proceso con la aseguradora, pero no nos ha atendido. Ayer (jueves) Nos citó a las 6 de la tarde y llegó a las 7:30 de la noche y no nos hizo ocaso", recordó.

Agregó que luego del accidente, el joven no pudo ser enviado a un hospital público porque en Xalapa, tanto el Hospital Civil "Doctor Luis F. Nachón" como el Centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio" atienden a pacientes covid y por lo tanto no reciben a este tipo de pacientes.

"Tememos por su vida, no lo han operado, solo lo llevan con calmantes, el doctor ya lo quiere sacar de la clínica y a dónde nos lo llevamos. No lo han operado por falta de dinero y no lo pudieron enviar a un hospital del estado porque no los admiten por la pandemia", lamentó.

Explicó que su petición es que terminen con el trámite para que la aseguradora traslade al joven al Hospital San Francisco para que reciba atención médica, "no quieren hacer el convenio para que sea intervenido, los de la aseguradora nos dijeron que por ellos no hay problema porque lo sacarían de la Vital y lo ingresarían al sanatorio en el San Francisco".