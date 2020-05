Termina en cámaras de refrigeración 'sueño americano de veracruzanos' por COVID-19

Ante los férreos protocolos del gobierno de Donald Trump a causa de la pandemia de coronavirus, cuerpos de migrantes de Veracruz fallecidos en Estados Unidos por COVID-19 han ido a parar a cámaras de refrigeración. Sus familiares conservan la esperanza de que, en algún momento, puedan ser repatriados a la entidad y ser despedidos por sus seres amados.





El gobierno de Estados Unidos no permitió el traslado de cadáveres de los veracruzanos, como medida sanitaria contra la pandemia.





"En algunos casos, las familias allá (en Estados Unidos) están preservando los cuerpos en cámaras de refrigeración. Les es un poco costoso. Costo que nosotros (Gobierno de Veracruz) no podemos ayudar. Como son gastos en el extranjero, no podemos ayudarlos en ese gasto", reveló Carlos Enrique Escalante, director General de Atención a Migrantes.





Los migrantes de Veracruz están entre los más golpeados por la pandemia del coronavirus, principalmente en el área de Nueva York: al igual que los connacionales en situación migratoria ilegal, son los que menos acceso tienen a servicios de salud y viven entre el temor a la política antimigrante de Trump y a morir solos, lejos de su familia, su tierra.





En el caso de los veracruzanos que murieron en Estados Unidos por COVID-19, "la familia quiere verlos. Debemos entenderlo", reflexionó Carlos Enrique Escalante.





Las autoridades federales, de Veracruz y las familias de los migrantes veracruzanos fallecidos se encuentra en etapa de espera de que el Gobierno de Estados Unidos permita la repatriación.





"Vamos a quitar el estigma de la cultura, de la religiosidad (del mexicano). Tú imagínate a una madre, a su hijo, a su familiar... En 20 años no lo ha visto y que le digas: ´te voy a entregar cenizas´... Quieren despedirse por última vez de su familiar. No es tanto decir: ´nuestra religión no nos lo permite´. Es que la familia, la madre, que tiene 20 años de no ver a su hijo, pues quiere verlo por última vez", lamentó Carlos Enrique Escalante.





"Los están preservando en cámaras de refrigeración. En cuanto termine la pandemia me imagino que podrán permitir el paso de los cuerpos" rumbo a territorio nacional, a Veracruz.





"Es algo en lo que nosotros no podemos ni siquiera opinar. Lo entendemos como tal y así tenemos que actuar: ´señora, con todo gusto, nosotros la apoyamos en la decisión que usted tome´. Ni siquiera damos un punto de vista. ´Si usted dice que se creme, se crema y si quiere usted esperar, señora, estamos aquí para servirle´. Es desgarrador".





Hasta el momento, se tiene el reporte de al menos 17 muertes de veracruzanos en Estados Unidos -de acuerdo con informes de la Secretaría de Relaciones Exteriores- a consecuencia de la pandemia de COVID-19. La cifra podría ser mucho más alta.





Los migrantes de Veracruz fallecidos eran originarios de los municipios ubicados en la zona centro, Misantla, Fortín, Córdoba y la zona aledaña a Playa Vicente.





Los migrantes de Veracruz radicaban en su mayoría en Nueva York, California y las Carolinas.