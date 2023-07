Falta voluntad política en Veracruz, para atender violencia contra las mujeres: Yadira Hidalgo (+Video)

A pesar de las alertas que se han emitido para el estado de Veracruz, por violencia hacia las mujeres, los gobiernos estatales no han atendido el tema con la voluntad política que se necesita, expuso en entrevista Yadira Hidalgo González, integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz.

Recordó que la primera alerta, que fue emitida por la Secretaría de Gobernación para el estado de Veracruz, en 2016, por violencia feminicida, no se ha reflejado en cambios profundos para evitar que más mujeres sean violentadas.

"Cuántos años no han pasado, es para que se hubieran atendido algunas cosas. Yo lo que he visto es que los gobiernos estatales aquí en Veracruz, desde hace muchos años, realmente no han tomado el tema con la voluntad política que se necesita para realmente hacer cambios cualitativos en la vida y la libertad de las mujeres".

Mientras no haya esa voluntad política para tomar en serio, tener disposición para aprender y para trabajar para buscar que las mujeres tengan una vida libre de violencia, no habrá grandes avances, lamentó.

La lucha sigue siendo desde la sociedad civil organizada, desde las mujeres en reclamo y defensa de los propios derechos, de los derechos humanos, pero no ha habido reuniones entre autoridades y esas colectivas para atender la violencia contra las mujeres que sí sigue habiendo en Veracruz, refirió.

Incluso, la violencia contra las mujeres en varias ocasiones es ejercida desde las posturas de instituciones y actores políticos que tendrían que estar frenando la violencia contra las mujeres.

Los gobiernos, "no es que quieran, tienen la obligación" de trabajar contra la violencia hacia las mujeres, acentuó Yadira Hidalgo González.

Veracruz tiene dos alertas por violencia contra las mujeres, la primera por violencia feminicida, la segunda por agravio comparado, además de que algunas organizaciones buscan impulsar una tercera, por desapariciones, abundó la integrante de la Red de Mujeres Feministas de Veracruz.