Tendedero Xalapa expone presuntos antecedentes de enfermero detenido en Clínica 66 del IMSS

La detención de un auxiliar técnico en enfermería por presunta agresión a una paciente en la Unidad Médica Familiar 66 de Xalapa ocasionó otras denuncias por parte de personas atendidas en el centro médico.

El 25 de abril, se conoció el caso de una joven de 18 años que solicitó ayuda tras presuntamente ser víctima de abuso sexual por parte del enfermero, quien fue detenido como resultado de su denuncia.

Ahora, a través del Tendedero Xalapa, se han revelado más testimonios que implican al mismo trabajador, quien, según las acusaciones, actualmente se encuentra detenido y se espera prisión preventiva.

EXPONEN HOSTIGAMIENTO

Varias mujeres compartieron sus experiencias, describiendo un patrón de comportamiento similar por parte del auxiliar técnico. Según relatan, al acudir a solicitar citas médicas, el enfermero las atendía y ofrecía citas inmediatas para pruebas como el Papanicolaou.

Una de las víctimas mencionó que el enfermero informaba sobre el uso de lubricantes comprados por él mismo y, en caso de "estrechez", ofrecía masajes pélvicos para "relajación muscular".

"Él insistió en que pasara en ese mismo momento, pero yo dije que no estaba lista. Para esto, me explicó cómo realiza el procedimiento y algo que se me hizo muy raro fue que mencionó que él utilizaba un lubricante que había comprado por su propia cuenta, también dijo que en caso de que la vagina estuviera muy estrecha tendría que proceder a hacer unos masajes para ´relajación muscular´. Eso encendió mis alarmas, pero lo que termino de colmarlo fue cuando me dijo que también podía realizarme la exploración de mamas, pues hasta dónde yo sé, esa es una AUTOexploración", señaló una de las mujeres afectadas.

Es importante señalar que después de que se divulgó la información sobre la detención del trabajador, el secretario de Conflictos de la Delegación 10 del sindicato de la clínica 66 del IMSS, Mario Montero, salió en defensa del acusado, afirmando que las acusaciones eran infundadas según la versión del trabajador.