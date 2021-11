El paso provisional que comunica a la sierra de Misantla fue restablecido este fin de semana; sin embargo, se teme que la entrada del frente frío número 10 pueda afectarlo ya que dicho terraplén levantado sobre el Río Palchan podría no soportar las lluvias.

Las precipitaciones propias del invierno siguen poniendo en vilo a familias de la sierra, debido a que nada les garantiza que dicho paso provisional, no vuelva a ser arrastrado, lo que inconforma en gran medida a los productores de café que están en plena temporada de cosecha. Aunque existe una vía alterna para salir a través del municipio de Tenochtitlan, los costos de traslado serían más elevados.

Noticia Relacionada Buscarán promover inversión en zona metropolitana de Poza Rica

El titular de Protección Civil en Misantla, Martin Mujica Martínez, dio a conocer que el único paso es la carreta que comunica de la comunidad Salvador Díaz Mirón a Cuauhtémoc, perteneciente al municipio de Tenochtitlan, tanto para sacar la cosecha como en caso de emergencias médicas; sin embargo, este tramo está en pésimas condiciones.

José Fernández, agente municipal de Villa Nueva, apuntó que les preocupa que el paso vuelva a ser afectado, pues al estar en plena cosecha pueden sufrir pérdidas considerables; "nosotros ya empezamos a sentir la afectación; la vez anterior que nos quedamos sin paso mucha gente tenemos que salir a Misantla pero prácticamente estamos incomunicados y más nosotros que estamos hasta la mera sierra, no tenemos mas que esperar que deje de llover".

Dijo que gracias a un diputado local que mandó maquinaria tienen paso a Naolinco, pero como no se le echó grava es un gran riesgo, aunque confió que el tiempo se calme para realizar faenas.

Por su parte Francisco Badillo, productor de café de la localidad Salvador Díaz Mirón, destacó que esta situación no se hubiera presentado si hubieran escuchado a los comuneros; "sobre aviso no hay engaño, esas son las consecuencias por ese paso provisional, no se logró algo que fuera más viable, más seguro para la ciudadanía; era seguro que se iba a descomponer y mas ahorita, sabemos que esto iba a pasar".

Ambos ciudadanos coincidieron que el frente frio número 10 podría nuevamente ocasionar que el paso desaparezca, por lo que piden que las obras que pueda realizar el Gobierno del Estado se hagan hasta en tres turnos y así construir un puente nuevo lo más pronto posible.