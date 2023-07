Para chuparse los dedos: ¡Tegogolos, carne de chango y todo el sabor de Catemaco en Xalapa!

Tegogolos, carne de chango, pellizcadas de momocho... ¡ya puedes probar todo el sabor de Catemaco en la capital veracruzana! Si eres fanático de estos platillos, aquí te decimos dónde puedes encontrarlos.

Sobre la avenida 20 de Noviembre, justo a escasos metros de la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA), se encuentra ´El Sazón de Catemaco´, un pintoresco restaurante especializado en la comida típica de ese municipio asentado en el sur de Veracruz.

Si aún no conoces o no has probado la tradicional comida catemaqueña, aquí te contamos un poco acerca de ella.

El Sazón de Catemaco

"La idea surgió hace seis años, nosotros somos originarios de Catemaco. Como todo Xalapa vende lo mismo, dijimos ´hay que vender lo que es de la región´", relató Ricardo, uno de los dueños del negocio.

La especialidad de la casa son los tegogolos en pico de gallo, hechos con jugo de limón, sal, tomate, cebolla y cilantro, servidos con tostadas y galletas saladas. Estos se encuentran en diferentes tamaños: copa chica en 99 pesos, mediana en 148 y grande en 177 pesos.

También podrás elegir entre una gran variedad de platillos de esa región, como minilla de anguila, pellizcadas de momocho, topote amarillo, memelas y la famosa carne de chango, un alimento que causa impacto entre quienes lo prueban por primera vez debido a su gran sabor y su nombre.

"Cuando no conocen el origen de la carne, piensan que todavía los changos se siguen matando, se ahúma la carne y se trae a vender, pero realmente no. La carne es de cerdo, pero tiene nombre de chango porque, originalmente, sí era carne de chango".

Para bajar la comida, puedes pedir agua de chagalapoli, una fruta endémica de Catemaco, o el refresco de Coyame. ¡Lo mejor es que todos los precios son accesibles!

Seguramente ya se te antojó. Puedes ir a probar la comida catemaqueña a 20 de Noviembre 538, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, de martes a domingo.