En un sondeo realizado por Imagen del Golfo, los taxistas coincidieron en que lo conveniente para obligar a conductores y pasajeros a portar cubrebocas, sería la aplicación de multas por parte de Tránsito del Estado.

"Ya teniendo que pagar cierta cantidad, a ver si así hacen caso", se quejó Arnulfo Rivera, uno de los taxistas de la capital.

Sin embargo, los conductores reconocieron que desde que inició la crisis sanitaria, ni el personal de Transporte Público ni el de Tránsito del Estado han llevado a cabo operativos reales para cerciorarse de que todos cumplan con esta medida.

"Esto de la pandemia es algo serio y parece mentira que, a estas alturas, haya gente que no use cubrebocas, que no se proteja y, a la vez, que no proteja a la demás gente", reclamó por su parte Jorge López.

Asimismo, advirtió que el espacio en las unidades de taxi es más reducido y, por lo tanto, hay menos circulación de aire, por lo que el riesgo de contagio de covid-19 dentro de estas podría ser mayor.

Los trabajadores del volante admitieron que esto podría dar pie a que algunos agentes de Tránsito "se pasen de abusivos" e intenten infraccionarlos con faltas que no cometieron o que no se encuentran dentro del reglamento.

"Yo por eso trato de tener los papeles necesarios y en regla para poder prestar el servicio", señaló Candelario Arenas, quien pidió a las autoridades actuar conforme a la ley.