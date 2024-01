Para Chuparse los dedos: Tamales canarios, todo el sabor de Xico en Xalapa

Se acerca el Día de la Candelaria y si te salió el muñequito en la rosca y ahora tienes que llevar los tamales, aquí te dejamos una opción muy rica y diferente que, seguramente, a todos les va a encantar.

Se trata de los famosos tamales canarios estilo Xico. Si alguna vez los has comido, difícilmente vas a poder decirle que no a este manjar. En Xalapa, no muchos negocios se dedican a hace este estilo de tamales, por ello, aquí te decimos dónde encontrarlos.

UN POCO DE HISTORIA: CONOCIENDO LOS TAMALES CANARIOS

Pero primero, lo primero. ¿Cómo surgieron los tamales canarios y cuál es el origen de su nombre? Salvador González, dueño de Tatala Tamales, nos tiene la respuesta.

“¿De dónde vienen? Tendríamos que irnos mucho más para atrás, particularmente en la Edad Media; cuando España es dominada por los musulmanes, una de las cosas que hicieron los musulmanes fue llevar muchos de los productos que estaban en Asia, como el arroz.

“En la Edad Media tenemos una cosa muy famosa, que es el manjar blanco. Entonces de ahí podemos saber que estas preparaciones de arroz ya se hacían desde finales del 1300, principios del 1400. (…) Para los primeros recetarios mexicanos, ya se encontraban los tamales dulces de arroz”, relató.

El nombre de canarios es otro tema muy controversial. La mayoría de la gente cree que es por el pájaro canario e incluso hay quienes le ponen colorante amarillo. Otros consideran que se debe a las fiestas de la Virgen de la Candelaria, pues esta es originaria de las Islas Canarias.

¿DÓNDE ENCONTRAR TAMALES CANARIOS EN XALAPA?

Ahora sí, ¿dónde puedes encontrar estos singulares tamales en la capital veracruzana? Justamente en Tatala Tamales, un lugar ubicado en pleno Centro de Xalapa, donde hallarás este delicioso platillo al puritito estilo de Xico.

Estos tamales canarios están hechos a base de arroz remojado. Con este se elabora un manjar que lleva, además, leche, huevos, azúcar y vainilla, con el cual se rellena la masa preparada con harina de arroz (como verás, el ingrediente estrella es el arroz).

La combinación de harina de arroz, mantequilla y masa hace que la textura sea suave y panosa, una mezcla que hace que, todo aquel que los prueba, termine encantado con estos tamales.

Los tamales canarios tienen un costo de 25 pesos. Pero si lo que quieres es, además, algo un poco salado, puedes escoger entre otras cuatro opciones: rancheros, de salsa verde, con mole de Xico y chilahuates, cuyo precio es de 22 pesos.

¡Para el Día de la Candelaria ya puedes ir apartando tus pedidos!, para que no te quedes sin tamales. Además, Tatala te ofrece un 10 por ciento de descuento a partir de 25 piezas. Puedes ir por tus tamales a Sayago 164, en horario de 1 de la tarde a 9 de la noche, de martes a domingo.