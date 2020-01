Suspenden temporalmente del cargo a Tesorero de Tuxpan por desfalco

Pedro "N", actual tesorero municipal del ayuntamiento de Tuxpan, fue suspendido del cargo temporalmente.

Lo anterior luego de que este jueves se realizó la audiencia en la que la Fiscalía Especializada Anticorrupción lo señaló de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal.

El organismo solicitó su separación como funcionario del ayuntamiento de Tuxpan, aunque los hechos que se le imputan son por su paso como funcionario de Actopan.

De esta manera la Fiscalía consiguió medidas cautelares en contra de Pedro "N" por su presunta responsabilidad en agravio del patrimonio público cuando ocupó el cargo de tesorero en el ayuntamiento de Actopan; según se informó habría malversado unos 15 millones de pesos.

Este jueves los fiscales de la FECC realizaron la imputación correspondiente a Pedro "N" y en cumplimiento a los principio de proporcionalidad y mínima intervención no se quedará en prisión.

El juez concedió las medidas de presentación periódica; el pago de una garantía económica de 40 mil pesos y la prohibición de salir de la entidad; así como la suspensión provisional del cargo.

Pese a lo anterior no se le ordenó la prisión preventiva como medida cautelar, puesto que dichos delitos no son graves o no se encuentran dentro del catálogo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de México.