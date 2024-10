Suspenden Ciclo de Cine en Aula Clavijero tras brutal asesinato de cineasta en Xalapa

A través de sus redes sociales, Ricardo Benet, encargado del Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana (UV), anunció que el Ciclo de Cine, La mirada obscura, programado para iniciar el día de hoy y concluir el 30 de octubre, fue suspendido debido al trágico acontecimiento ocurrido en días recientes en Xalapa.

Tal acontecimiento enlutó e indignó a la comunidad cinematográfica de la ciudad y es por ello que se decidió reagendar las proyecciones:

"ATENTO AVISO

Estimados cinéfilos

El ciclo del Cine Club UV / Aula Clavijero "La mirada obscura", programado para iniciar hoy 9 de octubre, se pospone.

Los recientes acontecimientos de barbarie, que han sumergido al gremio cinematográfico xalapeño en una honda tristeza, nos llevan a plantear un breve paréntesis a manera de duelo, respeto y reflexión.

Gracias por su comprensión y solidaridad.

ATTE.

Cine Club UV"

Lo anterior, es el aviso que el también cineasta, Ricardo Benet ha publicado en su red social de Facebook.

El ciclo de cine programado, La mirada obscura, estaba dedicado a la obra de dos directores mexicanos reconocidos por incursionar en el género de Terror y cuyas cintas, hoy en día, son consideradas "de culto" en la cinematografía del país y el mundo: Juan López Moctezuma y Carlos Enrique Taboada.

El día de hoy, hubiese iniciado con la proyección de la cinta La Mansión de la Locura, "considerada una de las adaptaciones más extrañas de la obra de Edgar Allan Poe y una pieza única de terror barroco", según los organizadores del Festival de Cine de Terror Macabro.

La película está basada en obra literaria The System of Doctor Tarr and Professor Feather de Poe y corrió bajo la dirección de Juan López Moctezuma.