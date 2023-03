Steve Aoki, último confirmado para la Cumbre Tajín, en Veracruz

A menos de un mes del Festival de la Cumbre Tajín, el DJ estadounidense Steve Aoki se une al repertorio de artistas que se presentará en Veracruz.

El también productor de origen japonés, confirmó a través de su página web oficial que será el 25 de marzo, cuando deleite a las y los asistentes de la Cumbre Tajín con muchos de sus éxitos como "Turbulence", "Ultimate" y "Just Hold On". Steve Aoki compartirá escenario con artista de talla internacional como Inna, Juan Magán y Residente.

De acuerdo con el programa de actividades, la presentación de Aoki será el próximo 25 de marzo, con el que finalizarán las presentaciones de artistas reconocidos internacionalmente.

El DJ es fundador de su propio sello discográfico, Dim Mak Records. Aoki, de 35 años, desde 2012 logró consolidarse entre sus colegas como uno de los mejores 10, según la revista DJ Mag.

Entre su discografía se encuentran colaboraciones con artistas como Lenny Kravitz, Robin Thicke, Tiga, Michael Jackson, Lady Gaga, David Guetta, My Chemical Romance, Diplo, Linkin Park, J Balvin, BTS y Farruko.

Steve Aoki cuenta con múltiples premios como Best Mix Album of the Year, entregado por los Billboard en 2008, Mexico´s Favorite Dj; además de una nominación a los Grammys en 2023, por Best Album "Dance/Electronic" of the year.

Aoki es conocido por su estilo único de música electrónica, que combina elementos de house, electro y EDM. Ha lanzado varios álbumes de estudio y sencillos que han llegado a lo más alto de las listas de éxitos en todo el mundo, incluyendo "Wonderland" y "Neon Future".

Si bien la página oficial del Festival de la Cumbre Tajín 2023 no hizo pública su presentación ayer martes 28 de febrero, compartió un estado en el que pedía a sus seguidoras y seguidores intentar adivinar quién sería la persona que faltaba por revelar en el line up de este evento.

EL SET DE ARTISTAS COMPLETO QUE SE PRESENTARÁN DEL 23 AL 26 DE ESTE MES, QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

23 de marzo: Residente

24 de marzo: Molotov

25 de marzo: Inna

25 de marzo: Juan Magán

25 de marzo: Steve Aoki

26 de marzo: Raymix