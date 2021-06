"Soy un buen gato para cazar ratones y más a las ratas gordas": Hernández Villalpando

"Como estrategia de disminución de mi avance de calidad moral, del conocimiento que tiene la gente de mi persona, es una estrategia que es válida, no me preocupa en lo más mínimo, porque además quienes la formulan son o ignorantes de lo que es el poder legislativo o quieren o añoran volver a esos esquemas de regresar como diputados, donde les regalaban el cargo, les daban seguro de médicos mayores, viajes al extranjero, apoyo de 20 o 30 personas, dinero en efectivo para aprobar reformas estructurales, a eso quieren regresar", dijo.

Por ello consideró que todas esas críticas son infantiles y se dijo confiado en que Morena mantendrá la mayoría calificada porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, sigue teniendo la credibilidad de millones de mexicanos.

"Mantendremos mayoría calificada, las tres cuartas partes porque el trabajo de un presidente como el actual, es un trabajo amado, respetado, con muchísimos millones de personas mexicanas, tiene enemigos muy fuertes, pero enemigos que tienen dinero, mucho poder de comunicación, enemigos que tienen alianzas, incluso hasta con el extranjero pero no tienen credibilidad de los 50 millones de personas por ejemplo, pobres de este país y de la gente que piensa y razona, ese apoyo no lo tienen, lo tiene el presidente de la República", dijo.

Señaló que uno de los varios ejercicios para fortalecer la incipiente democracia es fortalecerla con un acto que es un derecho y una obligación moral que es salir a votar puesto que si no, después no hay derecho a quejarse.

"Debo decir sin modestia alguna que fui muy bien recibido, muchas personas me sacaban hasta las fotos de hace muchos años cuando estaba con sus hijos, con sus papás o mamás y todo eso es muy satisfactorio, Morena es una partido sólido, fuerte, plural, amistoso con la libertad de pensamiento y con la verdad, la honorabilidad y eso ha ayudado mucho. No puedo decir lo mismo de los demás contendientes, pertenecen a casas distintas", dijo.

Explicó que en la circunscripción número 3 llevan casi 20 puntos arriba que incluye a varios estados del país pero que solo en Xalapa, llevan entre 16 a 20 puntos arriba desde hace días.

"Pero no voy a aflojar el paso, voy a continuar, tengo visita a muchas colonias todavía, invitaciones y van a ser cierres simbólicos porque no podemos arriesgar a la gente por la cuestión de la pandemia", dijo.

Consideró que, de ser favorecidos con el voto, hará una gran mancuerna con el candidato a la alcaldía de Xalapa Ricardo Ahued Bardauil, él como alcalde y por su parte, discutiendo, analizando, y votando los presupuestos a nivel nacional, estatal y municipal.

Agregó que ninguna propuesta con todo y el sustento teórico que pudiera tener, expresado de la manera perfecta, tiene éxito si quien la dice no tiene credibilidad "y yo por fortuna tengo credibilidad que me la he ganado a pulso, no sirviéndome de los cargos públicos".

