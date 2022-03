Se trata de la maestra Damaris, quien desde el inicio de los semestres segundo, cuarto y sexto no se ha presentado a trabajar, a pesar de que su permiso ya expiró.

Los padres de familia han exigido a la supervisión escolar gestionar la llegada de un reemplazo para la profesora pero no han enviado a nadie desde entonces, por lo que los alumnos únicamente se están atrasando en sus clases.

En el plantel laboran cuatro docentes pero con la ausencia de la maestra Damaris solo hay tres profesores atendiendo a los grupos y los alumnos siguen atrasándose desde que se indicó el retorno a las clases presenciales.

"La maestra Damaris, a partir de que empezamos el segundo, cuarto y sexto semestre ahorita ya no se ha presentado porque tiene un permiso de incapacidad, pero ya su permiso ya terminó y ella ya no viene, porque a mi parecer la maestra ya no está contenta aquí; el problema es que no nos mandan reemplazo, no nos mandan otro maestro que la cubra aquí son cuatro maestros y al irse ella quedan solamente tres maestros trabajando", comentó una madre de familia.

Los padres de familia amagaron con parar las labores en el plantel de manera indefinida e impedir la entrada del director y el resto de docentes, hasta que la SEV resuelva la situación.