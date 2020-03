Solicitan Declaratoria de Desastre para 67 municipios de Veracruz por frío

La Secretaria de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado dio a conocer que el gobierno estatal solicitó Declaratoria de Desastre para 67 municipios que tuvieron afectaciones por el paso del Frente Frío número 41.

Precisó que entre los ayuntamientos considerados están Jaltipan, Medellín de Bravo, Tlalixcoyan, Naranjos Amatlán, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Espinal, Coyutla, Chumatlan, Coxquihui, Coahuitlan, Zozocolco de Hidalgo, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora y Pueblo Viejo.

Asimismo Otatitlan, Pánuco, Juchique de Ferrer, Tecolutla, Misantla, San Rafael, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Carlos A. Carrillo, Amatitlán, Jilotepec, Soteapan, Pajapan, Coatzacoalcos, Chacaltianguis, y Veracruz.

La funcionaria apuntó que están a la espera de que la Federación informe que el fenómeno alcanzó magnitudes que rebasaran las capacidades del Estado, "y se verá el proceso a seguir".

Explicó que en caso se que se emita la Declaratoria de Desastre, Protección Civil integrará el Comité de Evaluación de Daños, y a partir de este, Espacios Educativos presentará los proyectos de afectaciones a la infraestructura escolar.

Coronavirus

Asimismo apuntó que los casos de COVID-19 o coronavirus en el país no significan un escenario de alarma para adoptar medidas adicionales en el tema sanitario-ecológico.

De esa forma dio a conocer que la dependencia a su cargo coadyuva con el Comité Estatal de Salud en este tipo de situaciones.

No obstante explicó que hasta ahora, no existe una indicación específica para Protección Civil en el tema de los reportes de personas con el virus pese a que se reportaron tres casos probables en la entidad.

"Aunque en caso de que esto creciera, y fuese necesario veríamos que es lo que corresponde, pero serían indicaciones de Salud que está situación mereciera una situación adicional, pero por el momento, no, no hemos recibido de asumir una atención particular para la atención de esta situación" abundó.