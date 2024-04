Sofía Yunes renuncia a MC; dijo que ese partido se convirtió en 'esquirol' de Morena

Sofía Yunes Gamboa, quien fuera precandidata de Movimiento Ciudadano a la diputación local, dio a conocer su renuncia a dicho partido, al considerar que se ha convertido en un esquirol de Morena.

La ahora ex militante de MC e influencer, pues cuenta con un gran número de seguidores en sus redes sociales, criticó que ahora su ex partido no representa a los jóvenes, ni a las mujeres y mucho menos a la nueva política.

"Por eso tomé la decisión de dejar el proyecto de Movimiento Ciudadano, porque ya no tiene un proyecto propio, porque se puso al servicio de un gobierno y se volvió un partido esquirol de Morena, y no me pienso prestar para eso", agregó.

Aunque reconoció que ella defendió en su momento al MC, fue porque creyó en sus dirigentes, pero ahora se sintió traicionada, así como muchos ciudadanos.

"Pensé que estábamos dentro de un proyecto que podría representar a Veracruz y defender las causas sociales", agregó.

A través de sus redes sociales, Sofía Yunes Gamboa publicó un video donde dio a conocer que tomó tal decisión, y explicó que hace unos días igualmente por esa vía había cuestionado que no le dieran la candidatura a una diputación local.

Comentó que decidió renunciar y emprender un nuevo camino, aunque por el momento dijo que no ha decido cuál será.

Agradeció las muestras de apoyo para ella, y a quienes la han buscado para sumarse a otros proyectos.

"No he decidido que camino tomar, agradezco todo su apoyo, y seguiremos sirviendo a Veracruz desde nuestra trinchera", añadió.